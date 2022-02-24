Her top çok değerli!

Kocaelispor’da İstanbulspor maçının hazırlıkları yarın tamamlanıyor. Hafta boyunca zorlu karşılaşmaya sıkı hazırlanan takımda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın imha planları da hazır.

SATRANÇ OYUNU GİBİ

Balıkesir galibiyeti ve Tuzla beraberliği ile biraz olsun kendine gelen ancak ateşi hissetmeye devam eden Kocaelispor’da İstanbulspor maçının hazırlıkları devam etti. Serin bir havada gerçekleşen son çalışmada rakip analizi üzerinde duruldu. Özellikle ofansif anlamda zaafları bulunan ve ligin en az gol atan takımları arasında yer alan yeşil siyahlılarda İstanbulspor maçı adeta satranç oyunu gibi geçecek.

BİREYSEL HATALAR

İki takımın çalıştırıcıları da birbirini iyi tanıyor, birbirinin artılarını, eksilerini iyi biliyor. Galibiyetin anahtarının sabır olduğunu belirtmiştik. Pazar akşamki maçın bir diğer kilit noktası ise bireysel hatalar. Takım oyununu sahada en iyi uyarlayan kulüplerden birisi olan İstanbulspor’da futbolcuları bireysel hataya zorlamak maç içi detaylarında hayli kıymetli.

BASİT TOP KAYIPLARINA SON VERİLMELİ

Kocaelispor’da Akçay döneminin tek artısı koşu kalitesiydi. Altıparmak sürecinde de bu durum artarak devam ediyor. Bu nedenle Kocaelisporlu futbolcuların rakibi bozmak için rakipten daha çok koşmaları gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da topun değeri. Kocaelispor’un ayağındaki topu basit şekilde kaybetmemesi, kaybettiği anlarda da geri kazanması için tempoyu artırması şart.

ÇOK GÜZEL MAÇLAR VAR

Bu hafta düşme hattındaki takımların maçları da kolay olmayacak. Bursaspor’un bay geçeceği haftada Denizlispor, Bolu’yu konuk edecek. Menemen ve Altınordu birbirinden puan koparmaya çalışacak. Manisa FK – Eyüp ve Keçiören - Tuzla maçları da yakından takip edilecek. Öte yandan zirveyi ilgilendiren Ümraniye – Samsun ve Erzurum – Ankaragücü karşılaşmalarının skorları merak ediliyor.