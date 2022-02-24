Lastik-İş ile Goodyear taşeron çalıştırılmama konusunda uzlaştı!

Yaklaşık 2 bin işçiyi ilgilendiren Lastik-İş Sendikası ve Goodyear Fabrikası ile toplu sözleşme görüşmelerinin ikincisi bugün sendikanın otelinde gerçekleştirildi. İlk görüşmede sendika yetkilileri Goodyear Fabrikası’nın işveren sendikası KİPLAS ile masaya gelmesi nedeniyle siyah giyinerek durumu protesto etmiş, bu görüşme ile birlikte Lastik-İş ilk kez Kocaeli’deki lastik fabrikalarından biriyle işveren sendikası üzerinden masaya oturmuştu.

TEMSİLCİLER KATILDI

Bugün gerçekleştirilen toplantıya Lastik İş Genel Başkanı Aladdin Sarı’nın yanı sıra; başkan yardımcıları, işveren kanadından Avrupa Ticari Lastikler İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci, Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Ceren Özel, Adapazarı Fabrika Endüstriyel İşler Müdürü Gamze Özmen, İzmit İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Beyler, Ortak Hizmetler Müdürü Serkan Işık, KİPLAS Genel Sekreterİ Avukat Ulaş Yıldız, Hukuk Müşaviri Müge Aksel, Avukat Begüm Ergin katıldı.

“GERGİNLİK YAŞANDI”

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Lastik İş Genel Başkanı Sarı, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Gergin bir toplantıydı. Strestli kelimesini özellikle söylüyorum. Buna rağmen sözleşme konusunda biraz ilerleme gördük. 3 tane üretim 3 tane de destekte madde geçti. Sosyal yardımlarda enflasyon oranında bir artış para teklifi ile geldiler. Biz TÜİK’in rakamlarını ciddiye almıyoruz. Enflasyon oranında artışı reddettik. Bizim borç para diye nitelendiğimiz ve işçilere verdiğimiz parayı 10 ayda geri ödemesi yapılıyordu. Şimdi bunu 12 aya çıkardık. Bu madde arkadaşların yararına olduk.

“TAŞERON KONUSUNDA UZLAŞILDI”

Siyah elbise giymemizin sebepleri var. Fabrikaların içindeki yapısal sorunları sert bir biçimde ifade ettiler. Fabrikalardaki insan kaynakları ve çalışanlar arasında diyalog sıkıntısı var. Beyaz yakalıların kendiişlerinin dışında sendikal alanlara müdahale ettiklerini görüyoruz. Bizim Goodyear’ı siyah kıyafet giyerek protesto etmemizin üç nedeni var. Bunlar, masadan ayrılıp ayrı görüşme yapmaları, iş veren sendikası KİPLAS’ı masaya getirmeleri, ve fabrikada beyaz yakalıların sendikal işler müdahale etmeye çalışması. Beyaz yakalılar kendi işlerini yapacaklar. Fabrikayı karıştırmak gibi bir görev tanımları yok. Brisa, Pirelli ve Prometeon yetkilileri ile yaptığımız görüşmede taşeron konusunda sıkıntı vardı ama Goodyear ile aynı sıkıntıyı yaşamıyoruz. Destek hizmetleri için Pirelli, Brisa ve Prometeon taşerona geçmek istedi ama biz Goodyear’da taşeronu yasaklayan maddeyi geçtik. Taşeron çalıştırılmama konusunda Goodyear ile uzlaşıldı. Fabrikada insan kaynakları ve çalışanlar arasında iletişim sorunu var. Beyaz yakalılar kendi işini yapacak. Bu yüzden protesto amaçlı siyah giyindik.” Üçüncü görüşme ise 4 Mart’ta yapılacak.