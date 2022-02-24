Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 Sözleşmeli Personel alınacak. Başvurular 24 Şubat - 4 Mart 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
24 Şub 2022 - 12:40- Gündem Güncelleme: 24 Şub 2022 - 12:45
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.