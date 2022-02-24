24 Şub 2022 - 12:40- Gündem G: 24 Şub 2022 - 12:45

Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak mask

Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 44 Sözleşmeli Personel alınacak.  Başvurular 24 Şubat - 4 Mart 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

24 Şub 2022 - 12:40 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.680.959 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
STK ve Esnaf Masası’ndan KOVİAD’a nezaket ziyareti mask
STK ve Esnaf Masası’ndan KOVİAD’a nezaket ziyareti
Sigortacılık hizmeti alınacak mask
Sigortacılık hizmeti alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak mask
Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alacak
Gölcük’teki satranç coşkusu sona erdi! mask
Gölcük’teki satranç coşkusu sona erdi!
İzmit Belediyespor güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına gidiyor mask
İzmit Belediyespor güreşçileri, Türkiye Şampiyonasına gidiyor
İbrahim Üzülmez’in babası son yolculuğuna uğurlandı mask
İbrahim Üzülmez’in babası son yolculuğuna uğurlandı
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL