24 Şub 2022 - 12:44- Gündem G: 24 Şub 2022 - 12:47

Başiskele'de 5381 m² arsa (hisseli) icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 5381 m² arsa (hisseli) icradan satılık
Başiskele'de 5381 m² arsa (hisseli) icradan satılık mask

Kocaeli İl, Başiskele İlçe, KILIÇARSLAN Mahalle/Köy, Mezarlık Yanı Mevkii, 1820 Ada, 1 Parsel kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın borçluya ait 157/1834 hissesi İİK.133.madde uyarınca satılacak olup, 13.01.2022 tarihli asıl ihale ilgili olarak ihalenin feshi davası açılmış olduğundan ihalenin yapılması halinde tescil ve teslim işlemleri için iş bu davanın sonuçlanması ve kesinleşmesi beklenilecektir.

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24 Şub 2022 - 12:44 - Gündem

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