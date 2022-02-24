Kocaeli İl, Başiskele İlçe, KILIÇARSLAN Mahalle/Köy, Mezarlık Yanı Mevkii, 1820 Ada, 1 Parsel kayıtlı tarla vasıflı taşınmazın borçluya ait 157/1834 hissesi İİK.133.madde uyarınca satılacak olup, 13.01.2022 tarihli asıl ihale ilgili olarak ihalenin feshi davası açılmış olduğundan ihalenin yapılması halinde tescil ve teslim işlemleri için iş bu davanın sonuçlanması ve kesinleşmesi beklenilecektir.
24 Şub 2022 - 12:44- Gündem Güncelleme: 24 Şub 2022 - 12:47
Başiskele'de 5381 m² arsa (hisseli) icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 5381 m² arsa (hisseli) icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.