24 Şub 2022 - 12:46- Gündem G: 24 Şub 2022 - 12:49

Sigortacılık hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sigortacılık hizmeti alınacak
Sigortacılık hizmeti alınacak mask

İZMİT SU A Ş MENKUL VE GAYRİMENKULLERİ MUTABAKATLI KIYMET TAKDİRİ İLE SİGORTALANMASI İŞİ HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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24 Şub 2022 - 12:46 - Gündem

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