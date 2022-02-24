Sigortacılık hizmeti alınacak

İZMİT SU A Ş MENKUL VE GAYRİMENKULLERİ MUTABAKATLI KIYMET TAKDİRİ İLE SİGORTALANMASI İŞİ HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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