STK ve Esnaf Masası’ndan KOVİAD’a nezaket ziyareti

İzmit Belediyesi Koordinatörleri saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Koordinatörler, STK temsilcilerini ve esnafı düzenli olarak ziyaret ediyorlar. STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer ve Eray Bodur Kocaeli Vizyoner İş Adamları Derneği’ne (KOVİAD) nezaket ziyaretinde bulundu.
BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER
Koordinatörler ziyaret programında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek KOVİAD Başkanı Reşit Kocagöz ve yönetimine başarılar dilediler. Başkan Kocagöz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi Koordinatörleri ve Hürriyet’e teşekkürlerini iletti. Koordinatörler ziyarette KOVİAD Başkanı Reşit Kocagöz’e çiçek takdiminde bulundu. Ziyarette ayrıca KOVİAD Başkan Vekili Murat Topal’da hazır bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.