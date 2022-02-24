24 Şub 2022 - 12:49- Gündem G: 24 Şub 2022 - 12:51

STK ve Esnaf Masası’ndan KOVİAD’a nezaket ziyareti

İzmit Belediyesi koordinatörleri Kocaeli Vizyoner İş Adamları Derneği’ne nezaket ziyaretinde bulundu
STK ve Esnaf Masası’ndan KOVİAD’a nezaket ziyareti mask

İzmit Belediyesi Koordinatörleri saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Koordinatörler, STK temsilcilerini ve esnafı düzenli olarak ziyaret ediyorlar. STK ve Esnaf Masası Koordinatörlerinden Cem Serhat Dayanç, Nurullah Özer ve Eray Bodur Kocaeli Vizyoner İş Adamları Derneği’ne (KOVİAD) nezaket ziyaretinde bulundu.

BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER

Koordinatörler ziyaret programında İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek KOVİAD Başkanı Reşit Kocagöz ve yönetimine başarılar dilediler. Başkan Kocagöz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi Koordinatörleri ve Hürriyet’e teşekkürlerini iletti. Koordinatörler ziyarette KOVİAD Başkanı Reşit Kocagöz’e çiçek takdiminde bulundu. Ziyarette ayrıca KOVİAD Başkan Vekili Murat Topal’da hazır bulundu.

24 Şub 2022 - 12:49 - Gündem

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