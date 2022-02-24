Silahlı hırsızlık çetesi çökertildi, 16 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da girdikleri iş yerlerinde bulunan eşyaları çalan 16 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şebekeyi yakalamak için soruşturma başlattı. Şüphelilerin ellerindeki silahlarla hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, ellerinde tabanca bulunan hırsızların 5-6 kişilik ekipler halinde hareket ettikleri kapı ve kepenklerini kırdıkları mağazalardan hırsızlık yaptıkları görüldü. Şüphelilerin olaylar sırasında çalıntı otomobiller kullandığı belirlendi.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için 15 Şubat 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. Kağıthane, Bağcılar, Pendik, Güngören, Bahçelievler ilçeleri ile Kocaeli'nde tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 16 şüpheli gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Polis soruşturması sonucu şüphelilerin 8 işyeri, bir ev, iki otodan hırsızlık yaptıkları ayrıca 2 otomobil çaldıkları belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.