18 yaşındaki Ebru hayatını kaybetti

Kartepe İstasyon Mahallesi Dolunay Sokak üzerinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan İsmail Yula- Tevran Yula çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve Köseköy İstasyon İlkokul mezunu Ebru Yula (18) yaklaşık 2 buçuk yıldır tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ebru Yıla’nın cenazesi İstasyon Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.