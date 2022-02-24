24 Şub 2022 - 13:31- Gündem G: 24 Şub 2022 - 13:33

18 yaşındaki Ebru hayatını kaybetti

Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki Ebru Yula, bir süredir tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
18 yaşındaki Ebru hayatını kaybetti mask

Kartepe İstasyon Mahallesi Dolunay Sokak üzerinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan İsmail Yula- Tevran Yula çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve Köseköy İstasyon İlkokul mezunu Ebru Yula (18) yaklaşık 2 buçuk yıldır tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ebru Yıla’nın cenazesi İstasyon Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.

24 Şub 2022 - 13:31 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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