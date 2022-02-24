Kartepe İstasyon Mahallesi Dolunay Sokak üzerinde ikamet eden serbest işçi olarak çalışan İsmail Yula- Tevran Yula çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve Köseköy İstasyon İlkokul mezunu Ebru Yula (18) yaklaşık 2 buçuk yıldır tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yaşamını yitirdi. Ebru Yıla’nın cenazesi İstasyon Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.
24 Şub 2022 - 13:31- Gündem Güncelleme: 24 Şub 2022 - 13:33
18 yaşındaki Ebru hayatını kaybetti
Kartepe İstasyon Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki Ebru Yula, bir süredir tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.