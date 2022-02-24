Başiskele Paşadağ Mahallesinde ikamet eden FGM Mühendisliğinin sahibi, Kocaeli Trabzonlular Derneği eski yönetim kurulu üyesi Musa Gürsoy’un eşi, 2 çocuk annesi Esra Gürsoy (42) yaklaşık 4 aydır Covid-19 tedavisi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Yüksel Metal fabrikasının kurucusu Kamil Yüksel’in yeğeni, Nebi Yüksel’in ablası, Başiskele Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Gürsoy’un akrabası olan Esra Gürsoy’un cenazesi Gölcük Hamidiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.
24 Şub 2022 - 13:33- Gündem Güncelleme: 24 Şub 2022 - 13:35
2 çocuk annesi koronavirüse yenildi
Kocaeli Trabzonlular Derneği eski yönetim kurulu üyesi ve FGM Mühendisliğinin sahibi Musa Gürsoy’un eşi, 2 çocuk annesi Esra Gürsoy (42) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.