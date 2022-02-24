24 Şub 2022 - 13:33- Gündem G: 24 Şub 2022 - 13:35

2 çocuk annesi koronavirüse yenildi

Kocaeli Trabzonlular Derneği eski yönetim kurulu üyesi ve FGM Mühendisliğinin sahibi Musa Gürsoy’un eşi, 2 çocuk annesi Esra Gürsoy (42) Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
2 çocuk annesi koronavirüse yenildi mask

Başiskele Paşadağ Mahallesinde ikamet eden FGM Mühendisliğinin sahibi, Kocaeli Trabzonlular Derneği eski yönetim kurulu üyesi Musa Gürsoy’un eşi, 2 çocuk annesi Esra Gürsoy (42) yaklaşık 4 aydır Covid-19 tedavisi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Yüksel Metal fabrikasının kurucusu Kamil Yüksel’in yeğeni, Nebi Yüksel’in ablası, Başiskele Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Gürsoy’un akrabası olan Esra Gürsoy’un cenazesi Gölcük Hamidiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.

24 Şub 2022 - 13:33 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

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