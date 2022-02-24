2 çocuk annesi koronavirüse yenildi

Başiskele Paşadağ Mahallesinde ikamet eden FGM Mühendisliğinin sahibi, Kocaeli Trabzonlular Derneği eski yönetim kurulu üyesi Musa Gürsoy’un eşi, 2 çocuk annesi Esra Gürsoy (42) yaklaşık 4 aydır Covid-19 tedavisi gördüğü İstanbul’da özel bir hastanede yaşamını yitirdi. Yüksel Metal fabrikasının kurucusu Kamil Yüksel’in yeğeni, Nebi Yüksel’in ablası, Başiskele Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Gürsoy’un akrabası olan Esra Gürsoy’un cenazesi Gölcük Hamidiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.