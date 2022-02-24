KOBİ’ler yeşil dönüşümün lokomotifi olacak

Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 120’yi aşkın ülkede faaliyetlerini sürdüren Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) iş birliği, Akbank’ın desteğiyle hayata geçirilen "KOBİ’ler için Yeşil Dönüşüm Projesi” Kocaeli’de başladı. Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUMARSİFED) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğin açılışına; TÜRKONFED Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu, Akbank KOBİ Bankacılığı Pazarlama Müdürü Cemre Bozer, KAS Türkiye Temsilciliği Proje Yöneticisi Bekir Öncel, Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve DOĞUMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya katılım gösterdi.

Kaan Kiziroğlu: “Uzayda kolonilerde yaşamak istemiyorsak sürdürülebilirliğe odaklanmalıyız”

Sürdürülebilirlik projeleri ve yeşil dönüşüme yönelik fonlar hakkında bilgi veren TÜRKONFED Finansmana Erişim Komisyonu Başkanı Kaan Kiziroğlu, “1990 yılında 5,3 milyar olan dünya nüfusunun 2050’de bunun iki katından fazla olacağı öngörülüyor. 2100 senesinde dünyanın sıcaklığının günümüze göre 2,7 derece daha fazla olacağı tahmin ediliyor. Eğer ileride uzayda kolonilerde yaşamak istemiyorsak sürdürülebilirliği odaklanmalı, yaşamımızın bir parçası haline getirip kalbimizle çalışmalıyız. Bugün sürdürülebilirlik projelerini, yeşil dönüşüm yatırımlarını finanse edeceğini açıklayan dört bin finans kuruluşu var. Bu fonların yönetiminde 120 trilyon dolar bulunuyor. İşte bu fonlardan uzun vadeli ve uygun maliyetli yatırım almak için tüm işletmelerin sürdürülebilirliği iş planlarının ana merkezine oturtması şart. Çünkü bunu yapmayanlar oyundan silinecek” dedi.

Bekir Öncel: “Yeşil Mutabakat zorlukların yanında fırsatlar da sunuyor”

KAS Türkiye Temsilciliği Proje Yöneticisi Bekir Öncel, Türkiye’de faaliyete başladıkları 1985 yılından bu yana Almanya ile Türkiye arasındaki diyaloğu ve iş birliğini birçok alanda geliştirmek ve pekiştirmek, bununla birlikte Türkiye’yi, Avrupa Birliği üyelik sürecinde desteklemek için çaba gösterdiklerini söyledi. Öncel, “Türkiye’nin ekonomik gelişimini, sosyal piyasa ekonomisi kriterleri dahilinde desteklemek ve özellikle KOBİ’lerin serbest rekabet koşulları içerisinde güçlerini artırmak için ortaklarımız ile gerçekleştirilen eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri büyük önem arz ediyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM); ‘andropozen’ olarak ifade edilen çağda müsebbibi insan olan ve dünyadaki yaşam alanlarımızı tehdit eden küresel iklim değişiklikleri ve çevresel kirlenme etmenlerini azaltmanın kaçınılmaz zorunluluğun bir parçasını oluşturuyor. AYM’nin Avrupa ile önemli ticaret hacmine sahip Türk KOBİ’lerine etkileri ve getireceği zorlukların yanı sıra oluşturabileceği fırsatlar üzerine yapılan bu etkinlik serisinin faydalı olmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Ayhan Zeytinoğlu: “KOBİ’lere finansal ve teknolojik destek sağlanmalı”

Yeşil dönüşümün özel sektörü ve KOBİ’leri yakından ilgilendirdiğine vurgu yapan Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Gerek Paris İklim Anlaşmasının küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama hedefi gerekse AYM kapsamındaki dönüşüm, düşük karbonlu ve döngüsel ekonomiye geçişi hızlandırıyor. Çevre ve iklimi koruyacak, gezegenimizi daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirecek, yeni bir ekonomik dinamizm ve istihdam alanları oluşturacak yeşil dönüşüm; imalat, hizmet ve tarım dahil olmak üzere tüm sektörler için ama özellikle karbon yoğun üretim yapan sektörler için değişim anlamına geliyor. Bu süreçte üretim ve tüketim yöntem ve alışkanlıkları değişirken, özellikle KOBİ’lere finansal ve teknolojik destek sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda, kamunun yanında iş dünyasını temsil eden kuruluşlara da çok önemli bir rol düşüyor. Hep birlikte bu dönüşümü mümkün kılmak için çalışmalıyız” açıklamasında bulundu.

Atalay Kaya: “Sürecin başarısı etkili iş birliğine bağlı”

Yeşil ekonominin hayata geçirilmesinin bireylerin, toplumun, ticari ve endüstriyel kurumların ellerinden gelenin fazlasını yapmaları ile mümkün olacağını ifade eden DOĞUMARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya, “Sürecin başarısı ilgili tüm paydaşların yeşil dönüşüm kavramını gündemlerinin birinci maddesi haline getirerek, etkili iş birliği içerisinde olmalarına bağlıdır. Bu iş birliğinin temel motivasyonu ise kısa vadeli kazanç beklentilerinden çok, sürdürülebilir yeşil bir dünya elde etmek olmalıdır” dedi. Kaya sözlerini şöyle tamamladı; “Türkiye, Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişi destekleme iradesini ortaya koydu. Ekonomimizin ve sanayimizin yeşil dönüşümü; ihracatta rekabetçiliğin korunması, geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağımız payın artırılması bakımından da önem taşıyor. Bir yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artarken, diğer yandan ‘yeşil’ desteklerle yeni bir dönüşüm dönemi başlıyor.”

“Sürdürülebilir Finansman” masaya yatırıldı

Açılış konuşmalarının ardından TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkan Yardımcısı Onur Ünlü’nün moderatörlüğünde, MEF Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Karamollaoğlu ve Arçelik CFO’su Polat Şen’in katılımıyla “Sürdürülebilir Finansman” başlıklı bir panel düzenlendi. ‘Erişilebilir ve temiz enerji’, ‘sanayi’, ‘inovasyon ve altyapı’, ‘sorumlu tüketim ve üretim’ ve ‘iklim eylemi’ gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na paralel olarak, yeşil dönüşümün neden önemli olduğu ve kurumların nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik kapsayıcı bilgilerin paylaşıldığı panelin ardından katılımcılar ile fikir alışverişi de yapıldı.

TÜRKONFED üyesi federasyon ve derneklerin ev sahipliğinde toplam yedi ilde düzenlenecek etkinliklerde yeşil dönüşümün iş dünyası için önemi ve kurumların Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki dönüşüme adaptasyonu ele alınacak. Projenin çıktıları, toplantıların tamamlanmasının ardından rapor haline getirilerek, kamuoyu ile paylaşılacak.