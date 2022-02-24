Yıldız kardeşler anlaştı: Yol haritası çiziliyor

Yıldız Sunta’nın kurucusu Ahmet Yıldız ile Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan kardeşi Fehmi Yıldız ile anlaşmaya vardığı Paradergi.com.tr'de şu ifadelerle aktarıldı: "Yıldız Sunta Türkiye'nin en büyük sanayi tesislerinden biridir. Kocaeli'ndeki dev fabrikanın sahibi Ahmet Yıldız birkaç yıl önce yaşadığı ekonomik darboğazı aşamayarak konkordato ilan etti. Sonrasında dev tesis uzun süre atıl kaldı. İşçiler işinden oldu. Türkiye ekonomisi için ciddi kayıplar ortaya çıktı. Şu sıralar Yıldız Sunta ile ilgili ilginç bilgiler alıyoruz. Öğrendiğimize göre Yıldız ailesinin diğer tarafı yani Fehmi Yıldız'ın sahibi olduğu Yıldızlar Yatırım holding tesisi alıp yeniden faaliyete geçirmek için görüşmelere başlamış. Kulislerde Yıldız Sunta'nın kurucusu Ahmet Yıldız'ın, Yıldızlar Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı kardeşi Fehmi Yıldız'ı ziyaret ettiği, iki kardeşin şirketin geleceği ve yeniden üretime başlaması için yol haritası oluşturma kararı aldığı konuşuluyor.

Aslında bu süreç çok daha eskiye dayanıyor. Hatta Kocaeli'nde faaliyet gösteren Yıldız Entegre, İGSAŞ ve Yıldız Demir Çelik şirketlerinin sahibi olan Yıldızlar Yatırım Holding'in kurucusu ve başkanı Fehmi Yıldız, konkordato döneminde şirketi tüm borçlarıyla devralarak birikmiş tüm işçi alacaklarını, SGK, vergi, emlak vergilerinin, tedarikçi ve müşteri borçlarının tamamını ödemişti. Hatta atıl halde duran tüm makine, tesis ve ekipmanlar onarılarak fabrika üretime hazır hale getirilmiş eski işçilerin de isteyenlerin geri dönebileceği söylenmişti. Ve tesis üretime başlamıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda Yıldız Sunta yönetimi, sürpriz bir karar alarak kendi isteğiyle konkordatodan çıktığını ilan ederek fabrikanın satışından vazgeçtiklerini açıklamıştı. Bu sürpriz kararın ardından Yıldız Entegre tarafı, fabrikayı terk etmiş ve bazı işçileri de Yıldız Entegre bünyesinde istihdam etme kararı almıştı.

Ve Yıldız Sunta'nın geleceği konusunda belirsizlik dönemi başlamıştı. Ancak öğrendiğimize göre şimdi yeniden fabrika için görüşmelerin başladığını öğrendik. İki kardeşin görüşmesinde Yıldız Sunta'nın satışının yeniden gündeme geldiği bilgisini aldık. Şimdi Kocaeli ve Türkiye ekonomisi için önemli bir tesis olan Yıldız Sunta'nın kısa süre içinde yeniden üretime başlayacağı konuşuluyor. Bakalım süreç önümüzdeki günlerde nasıl seyredecek hep birlikte göreceğiz."

Kaynak/Paradergi.com.tr