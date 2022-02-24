Güngör Arslan cinayetinde tutuklanan şahıs konuştu: “Gözü korksun da ne şekilde korkutursanız korkutun” dedim

İnternet haber sitesi sahibi Güngör Arslan (60), İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta bulunan ofisinde Ramazan Özkan (21) tarafından silahlı saldırıya uğramış, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanmıştı. Daha sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Olayın ardından olayın faili Ramazan Özkan, polise giderek teslim olmuştu. Soruşturma kapsamında sorgulanan Ramazan Özkan’ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, bağlantılı olduğu belirlenen Burhan Polat, K.Y., Avukat E.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadını gözaltına adlı.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay günü Ramazan Özkan'ın ofise gelerek, "Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum" dediği, Arslan ile görüştüğü sırada tabancasını ateşlediği belirlendi. Ramazan Özkan'ın olay günü yakınlarına 2-3 aylığına tatile gideceğini söylediği öğrenildi. Daha önce işlediği bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Özkan, Güngör Arslan'’ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söylediği öğrenildi. Ramazan Özkan ve olayla bağlantıları olduğu belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi sorgularının tamamlanması üzerine dün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Adliyede sorguları tamamlanan katil zanlısı Ramazan Özkan ve olanın azmettiricisi olduğu iddia edilen Burhan Polat tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Avukat E.K.’nin ise emniyette sorgusunun devam ettiği ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapsamında iki kişinin firari olarak arandığı ve 1 kişinin ise yurtdışına gittiği öne sürülürken olayla ilgili yeni gözaltı işlemlerinin olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

“RAMAZAN İLE İRTİBATIM YOKTUR”

Ramazan Özkan ile birlikte tutuklanan Burhan Polat’ın nöbetçi hâkimliğine verdiği ifade ortaya çıktı. Daha önceden kasten yaralama, uyuşturucu ticareti ve kullanma suçlarından suç kaydı bulunan Polat, 2018’de cezaevine girip 2019’da tahliye olduğunu belirterek, “Eski dosyalarımdan dolayı yakalama kararı çıktı. 2020 yılı aralık ayında girip teslim oldum, 2021 ocak ayında izinli olarak Covid’den dolayı cezaevinden çıktım. Güngör Arslan’ı gazeteci olduğu için tanırım, kendisiyle karşı karşıya gelmedim. Katil Ramazan Özkan’ı simayen tanırım ancak kendisi ile samimiyetim yoktur. Ramazan Özkan eskiden benim arkadaşımın işyerinde çalışırdı. Ramazan ile irtibatım yoktur. K.Y. isimli şahsı bir aydır tanırım. Benim bu şahısla samimiyetim yoktur. Benim T.U. isimli kızla arkadaşlığım vardı. Benim bu kızla vakit geçirmişliğim vardır. E.K. isimli şahsı 10 seneden bu yana tanırım. E.K. ve onun yanında çalışan kişi benim avukatlığımı yapmaktadır. E.K. ile birebir konuşmuşluğum yoktur, E.K.’nın bir işi olduğunda onun yanında çalışan kişi benden yardım ister. E.K.’ya ait aracın bakım ve tamir işlerini rica üzerine yaparım” dedi.

“ARSLAN’I BİREBİR TANIMAM”

“Hiç Güngör Arslan ile irtibata geçmedim.” diyen Polat, “Güngör Arslan’ı birebir olarak tanımam. T.U. isminde bir arkadaşım vardır. T.U. isimli kız arkadaşımın bir köpeği vardı, köpeği kaybolmuş, T.U. bundan dolayı Güngör Arslan’ın yanına giderek kaybolan köpeği haber yaptırmış. Güngör Arslan köpeğin kaybolması ile ilgili haber yaptı. T.U. ile Güngör Arslan bu şekilde tanıştıktan sonra Arslan T.U.’ya çiçek gönderip rahatsızlık vermiş. Bunları bana T.U. anlatmadı ama ben yakın çevremden rahatsız edildiğini duydum. Ayrıca Güngör Arslan E.K. ve onun kullanmakta olduğu araç ile ilgili bir haber yapmış ancak ben bu haberin içeriğini bilmiyorum. Bu haberin altına da birileri bu aracı kullanan kişiler torbacılar, hapçılar, karı p…. gezmeseler daha iyi olur gibi yorumlar yapıldı. Ben de E.K.’nun aracı ile haberin yapıldığı dönemlerde çok dolaştığım için yapılan bu yorumları üzerime alındım ama yapılan bu haber yorumlar ile ilgili E.K.’nın zarar görmemesi adına hiç Güngör Arslan ile irtibata geçmedim” ifadelerinde bulundu.

“AMAÇ SADECE KORKUTMASI YÖNÜNDEYDİ”

Olayı anlatan Polat, “T.U. olayını da duyduktan sonra H.Ç.’e ‘Güngör’ü korkutmak lazım, kızdan uzak durması lazım; bu da ne şekilde olursa olsun’ diye söyledim. Denetimim olduğu için kendim gidip Güngör ile konuşamadım. H.Ç. ‘Tamam abi biz döveriz, Güngör’ü korkuturuz’ diye söylediler. Bu konuşmanın ardından 3-5 gün kadar geçtikten sonra da Güngör Arslan’ın öldürüldüğünü haberlerde okudum. Çok şaşırdım. Ben H.Ç.’nin yaptığı şey nedeniyle böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Telefonla aradığımda Ramazan’ın Güngör’ü vurduğunu söylediler. Benim H.Ç.’ye söylememdeki amaç sadece korkutması ve kızdan uzaklaşması yönündeydi. Bu kadar büyüyebileceği hiç aklıma gelmedi. Ben H.Ç.’ye gözü korksun da ne şekilde korkarsa korksun dedim, tabanca ile vurun demedim” dedi.