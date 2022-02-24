Bonny Baby Spa, Körfez'de açıldı

Özellikle son zamanlarda ülkemizde de yaygınlaşan bir hizmet olan bebek SPA alanında hizmet veren Bonny Baby Spa, Körfez'de Mimar Sinan Mahallesi Gonca Sokak No:11/A adresinde açıldı. Bebek Masaj Eğitmeni Filiz Şenol'un işletmeciliğinde hizmet verecek olan merkezin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Av. Özhan Kurt, Körfez Belediyesi AKP Meclis Üyesi Cengiz Öztürk, AKP Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Üzümcü, AKP Körfez İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nagihan Akcan, Sekreterlik Birim Başkanı Elif Öztürk, Mali İşler Birim Başkanı Ayşegül Şan ile bölge esnafı ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖZEL GÜN KONSEPTLERİ

Ailelerin son zamanlardaki gözdesi haline gelen bebek SPA ve hidroterapinin bebeklerin motor ve kas gelişimine olan faydasının yanı sıra kolik ve gaz sancısı rahatsızlıklarda da olumlu etkisi bulunuyor. Bonny Babby Spa'da da 0-36 ay arasındaki bebeklere SPA, hidtoterapi, refleksoloji ve floating alanlarında hizmet veriliyor. Ayrıca merkezde doğum günü, diş buğdayı, kırk uçurması gibi özel günlerde özel konseptler de yapılıyor. Randevu sistemine göre çalışan Bonny Baby Spa'da her seans sonrası kullanılan hidroterapi havuzları dezenfekte işlemi ile ozon temizliğine tabi tutuluyor.