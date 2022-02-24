24 Şub 2022 - 16:58- Spor G: 24 Şub 2022 - 17:00

Pazar İstanbul’aki maçta düdük Yiğit Arslan’da !..
Pazar İstanbul’aki maçta düdük Yiğit Arslan’da !.. mask

Pazar günü yine Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak olan İstanbulspor- Kocaelispor maçını İzmir Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yiğit Arslan yönetecek. 38 yaşındaki Arslan'ın son maçı çarşamba günü oynanan ve Vanspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona eren Kahramanmaraşspor maçıydı. Yiğit Arslan daha önce Kocaelispor’un maçını hiç yönetmedi. İstanbulspor'un ise 9. maçına çıktı. Hakem Arslan’ın yönetimindeki İstanbulspor 9 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 de beraberlik elde etti. Kariyerinde en çok İstanbulspor yöneten Yiğit Arslan’ın pazar günkü performansı merak ediliyor.

24 Şub 2022 - 16:58 - Spor

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