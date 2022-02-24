Pazar İstanbul’aki maçta düdük Yiğit Arslan’da !..

Pazar günü yine Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak olan İstanbulspor- Kocaelispor maçını İzmir Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yiğit Arslan yönetecek. 38 yaşındaki Arslan'ın son maçı çarşamba günü oynanan ve Vanspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona eren Kahramanmaraşspor maçıydı. Yiğit Arslan daha önce Kocaelispor’un maçını hiç yönetmedi. İstanbulspor'un ise 9. maçına çıktı. Hakem Arslan’ın yönetimindeki İstanbulspor 9 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 de beraberlik elde etti. Kariyerinde en çok İstanbulspor yöneten Yiğit Arslan’ın pazar günkü performansı merak ediliyor.