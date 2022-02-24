Ali Fuat Başgil Samsun’da 3.oldu

Samsun'da düzenlenen Okullar Arası Gençler Kız/Erkek Bowling Türkiye Şampiyonası oynanan final müsabakalarının ardından düzenlenen madalya ve kupa töreniyle son buldu. Kadınlarda Samsun Tülay Başaran Anadolu Lisesi birinci, Gümüşhane Lisesi ikinci, Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü ve Samsun Bahattin Sevim Anadolu Lisesi dördüncü oldu.