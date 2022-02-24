24 Şub 2022 - 16:59- Spor G: 24 Şub 2022 - 17:01

'Cılızsın' dediler şampiyon oldu
'Cılızsın' dediler şampiyon oldu mask

Macaristan’da yapılan Kick Boks Dünya Kupası’nda ikincilik alan Sefa Köksal, şimdi de 64 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Spora başlamadan önce 'Cılızsın' denilerek alay edilen Köksal, ailesinden izinsiz başladığı spor dalında dünya ikincisi oldu. Köksal, milli takım adına katıldığı turnuvalarda 2 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazandıktan sonra İlimizde düzenlenen şampiyonada zirveye çıktı. 19 yaşında olan ve 5 yaşından itibaren spor yapan Kırşehirli Köksal, "Kocaeli'nde yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldum. Dünya şampiyonu olmak için çalışıyorum" dedi.

24 Şub 2022 - 16:59 - Spor

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