24 Şub 2022 - 17:00- Spor G: 24 Şub 2022 - 17:01

Bıyık, BESYO’yu kazananlarla buluştu
Bıyık, BESYO’yu kazananlarla buluştu mask

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ‘Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor’ projesi kapsamında düzenlenen kurslarda eğitim alan, BESYO ve POMEM sınavlarını kazanan gençlerle buluştu. ‘Sanat ve Sporda Liderler Yetişiyor’ projesi kapsamında açılan kurslara katılarak BESYO ve POMEM sınavlarını kazanan başarılı gençler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile bir araya geldi.

 

 

24 Şub 2022 - 17:00 - Spor

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