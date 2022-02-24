24 Şub 2022 - 17:01- Spor G: 24 Şub 2022 - 17:03

Darıca 4 sıra birden yükseldi

TFF 3. Lig ekiplerinden Darıca Gençlerbirliği, sahasında Çarşambaspor’u 1-0 mağlup etti. 3 puanı hanesine yazdıran sarı-yeşilliler, puan durumunda 4 sıra yükselerek rahat bir nefes aldı
Darıca 4 sıra birden yükseldi mask
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PLAY-OFF’A ADIM

TFF 3. Lig ekiplerinden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, Çarşambaspor’u ağırladı. Müsabakanın ilk dakikalarında etkili bir oyun ortaya koyan Darıca Gençlerbirliği, 5.dakikada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Fatih Şerifoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü attı. 34.dakikada Tolga Tekin, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalırken, şut atmakta geç kalınca sarı-yeşilliler mutlak bir golü kaçırdı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Darıca Gençlerbirliği, ikinci yarıda da ikinci yarıda da üstünlüğü elinde tutarak mücadeleyi kazandı.

 

24 Şub 2022 - 17:01 - Spor

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