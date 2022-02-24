Darıca 4 sıra birden yükseldi

PLAY-OFF’A ADIM
TFF 3. Lig ekiplerinden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, Çarşambaspor’u ağırladı. Müsabakanın ilk dakikalarında etkili bir oyun ortaya koyan Darıca Gençlerbirliği, 5.dakikada serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Fatih Şerifoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü attı. 34.dakikada Tolga Tekin, sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalırken, şut atmakta geç kalınca sarı-yeşilliler mutlak bir golü kaçırdı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Darıca Gençlerbirliği, ikinci yarıda da ikinci yarıda da üstünlüğü elinde tutarak mücadeleyi kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.