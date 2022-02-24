Rusya-Ukrayna savaşı ekonomiyi etkiledi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı müdahalenin ardından petrolün varil fiyatı 95 dolardan 102 dolara kadar yükseldi. Türkiye’de ise döviz fiyatları yükselişe geçti. Altın ve dolarda yükselmeler başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2021'de Türkiye'nin ihracatında Rusya 5 milyar 800 milyon dolarlık pay ile 10'uncu sırada bulunurken Ukrayna ise 2 milyar 900 bin dolarla 20'inci sırada yer aldı. İthalatta Rusya 29 milyar dolarla ikinci, Ukrayna ise 4 milyar 500 milyon dolarla 12'inci sırada. Toplam dış ticaret hacmi ise Rusya ile 34 milyar 700 milyon dolar iken Ukrayna ile 7 milyar 400 milyon dolara denk geliyor.

“BİZİM AÇIMIZDAN OLASI SIKINTILARI ÇOK FAZLA”

Yaşanan ve yaşanabilecek ekonomik hakkında olumsuzluklarla ilgili Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gazetemize açıklama yaptı. Zeytinoğlu, “Biz genel prensip olarak Ukrayna’nın sınır bütünlüğüne ülke olarak sahip çıkıyoruz. Rusya da çok önemli bir ülke. Çünkü Avrupa’nın ve bizim doğalgaz tedarikçimiz konumunda. Genel prensip olarak Rusya’nın yaptığına karşıyız ancak batı da yeteri kadar bu konuda engel olamadı. Çok üzücü bir durum. Bizim açımızdan olası sıkıntıları çok fazla. Ukrayna tarafı olursak Rusya’dan gaz almada sıkıntı çekeriz, ihracatımız da var. Her iki ülkeden turist de geliyor” dedi.

“OLUMSUZ ETKİLEYEBİLECEK BİR DURUM”

Ekonomik olarak yaşanabilecek olumsuzluklardan da bahseden Zeytinoğlu, “Türkiye’yi her noktada olumsuz etkileyecek bir gelişme oldu; üzülerek uyandık. Bizim doğalgaz dışında olumsuz etkileyebilecek bazı firmalarımız kömür alıyor, enerjide de bağımlıyız, iki ülkeden de buğday alıyoruz. Ülke geneli bakarsak iki ülkeden de çok ciddi turist alıyoruz. Her yönüyle bizi olumsuz etkiyebilecek bir gelişme oldu. Onun için dikkatle izleyeceğiz diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘iki ülkeden de vazgeçemeyiz’ diye bir demeç vermiş zaten. Bu benim dediğimle de örtüşüyor. Bu çok dinamik bir süreç. Maalesef bizleri olumsuz etkileyecek bir durum. Temennim, en kısa sürede bu sorun çözülür ve herkes eski sınırlarına döner” dedi.

“DAHA ÇOK ETKİLEMESİNİ BEKLİYORDUK”

Artan altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yapan Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç, “Beklenen bir şeydi. Altın her zaman savaş durumlarında tercih edilen şey. Bunu söylerken savaş olsun demiyorum ama ne olacaksa olsun olduktan sonra da durulur. Çok anormal fiyat artışı olmadı. 900 bandına geldik TL bazında o da ONS’tan dolayı. Dolarda da yükselme oldu. Maalesef, burnumuzun dibindeki savaş ya da harekat en çok Türkiye’yi ilgilendiriyor. 830 liradan 900 bandına çıktı. Dolar da 13,60 civarıydı 14,20 TL bandına geldi. Tüm bunlar Ukrayna harekatının başlamasıyla beklenendi. Aslında daha çok etkilemesini bekliyorduk en azından sınırlı oldu” dedi.

“PANİK ALTININ DAHA ÇOK ÇIKMASINA NEDEN OLUYOR”

“Kimse panikle hareket etmesin” diyen Koç, “Halkımızın panik yapmasın. Korkulacak çok fazla bir şey yok. ‘Daha da çıkacak’ diye panik yapmamaları lazım. Altın, dünyanın en sağlam yatırımı. En güvenilir liman her zaman altın ama biz daha çok artmasını bekliyorduk çok anormal bir şey olmadı. Kimse panikle hareket etmesin. Panikle hareket edildiği zaman spekülatörlere fırsat doğuyor. Herkes beklesin, izlesin. Her şeyin durulanmasını beklemelerini tavsiye ederiz ama ihtiyacın varsa, kaygın varsa al. Bizim paniklemesinler dememizin gayesi şu: panikle hareket edildiği zaman altının daha çok çıkmasına neden oluyoruz. Spekülatörler bunu istiyor. Bekle gör yapacağız biz de. Yapılacak hamlelere göre düşmeler, çıkmalar, yatay seyirler olabilir. Bu süreçte panik yapmamak lazım” ifadelerinde bulundu. Özgün