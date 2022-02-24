Aras: Hükümet, çay ve simit hesabıyla ekonomiyi düzgün gösteremez

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras, gerçekleştirmiş olduğu haftalık olağan basın toplantısında ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Aras açıklamasında birçok sayısal veriye değinirken aynı zamanda Kocaeli’de cumartesi gününden itibaren uygulamaya konulacak ve ekmek ve simit zammına dair de konuştu. Aras, “Devletin tüm kaynaklarını bitirdiler. Bu milletin parasıyla 513 milyar faiz ödediler. İmtiyazlı holdinglere milyarlarca doları aktardılar. Bu milletten 20 senede 2,4 trilyon dolar vergi topladılar. Pandemide vatandaşına en az nakit yardımı yapan 3 ülkeden biri olduk, hatta vatandaşa İBAN numarası verildi” dedi.

“VATANDAŞ EKMEK ALIRKEN ELİ TİTRİYOR”

Açıklamasını sürdüren Aras, “İktidar geldiği günden beri simit hesabı ile ekonomik hesabını çay ve simit endeksli olarak yapıyor. Bugün simit 4 lira olmuş durumda. Bu şartlar altında hükümet çay simit hesabı ile dahi ekonomiyi düzgün gösteremez. Ülke tarihinde yaşamadığı derin bir ekonomik bunalımı yaşıyor. Bu şartlar altında fırıncı esnafına bir şey denilecek durumda kalmamıştır. İşin maliye hesabı ortadadır. Esnafın yapacağı bir şey yoktur. İçinde bulunduğumuz durumun müsebbibi yanlış politikalarıdır. Hiç üretmeden yalnızca tüketerek ekonomiyi yönetemezsiniz. Üretmeden tüketmek tükenmeyi beraberinde getirir. Halk elektrik anahtarına dokunurken korkuyor. Doğalgazı açmak yerine evlerde battaniyelere sarılıyor. Su harcamayı iki defa düşünüyor. Ve bugünden sonra ekmek alırken bile eli titreyecek duruma gelmiştir” ifadelerine yer verdi.