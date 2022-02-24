Yıldız: AKP beceriksizliğinin temsili Kocaeli Şehir Hastanesi

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın son gündemi Kocaeli Şehir Hastanesi oldu. 9 yıl süren yapım süreciyle büyük bir sorun haline gelen Kocaeli Şehir Hastanesi ile ilgili açıklama yayınlayan Yıldız, “İYİ Parti olarak biz sağlığın temel hak olduğunu ve özelleştirilmemesi gerektiğini savunuyoruz. AKP iktidarı yap-işlet-devret mantığı ile kamu özel ortaklığında pek çok kentte sağlıkta özelleştirmeye gitti. Büyük kamu sağlık kuruluşları kapatıldı, şehir hastaneleri inşa edildi. En azından bu kentlerde atılan adımın sonu getirildi. Kocaeli’de ise yıllar önce başlayan şehir hastanesi inşa süreci büyük bir keşmekeşe dönüştü” dedi.

“YER SEÇİMİ YANLIŞTI”

Açıklamasını sürdüren Yıldız, “Öncelikle şehir hastanesi için Kocaeli’deki yer seçimi çok yanlıştı. Yemyeşil doğasıyla İzmit’in nefes alabileceği ciğerleri, Cephanelik bölgesi betona boğuldu. Kocaeli Şehir Hastanesi’nin ihalesi 16 Mart 2013’te yapıldı. 2 yıldan fazla bir süre temelini dahi atamadılar. 20 Mayıs 2015’te temel atma töreni gerçekleştirildi. Burada konuşan dönemin AKP’li yöneticileri caka satarak inşaatın 29 Ekim 2017 tarihinde bitirileceğini duyurdu. 29 Ekim geldi, ‘2018’de bitirilecek’ denildi. 2018’in sonunda 2019 yılı işaret edildi. Hiçbir AKP’linin yüzü kızarmadı. Hastane inşaatını ziyaret etmeye, boy boy fotoğraf vermeye devam ettiler. 2020 yılında pandemi başlayınca hastane yeniden gündem oldu” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK KRİZ

Yıldız son olarak, “Yıl içerisinde defalarca açılış tarihleri açıklandı. Ancak 2020 yılında da çalışmalar tamamlanamadı. Son olarak 30 Kasım 2021’de inşaatın tamamlanacağı, kapıların açılacağı açıklandı. Şimdi yeniden 2022 yılının sonu işaret ediliyor. Çünkü müteahhit işi bitiremiyor. AKP iktidarının beceriksizliği nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kriz yurt genelinde pek çok projeyi olumsuz etkiledi. Kocaeli’de seçim vaatlerinin büyük bölümü için yapılan ihaleler iptal ediliyor, erteleniyor. Çünkü hiç kimse yaklaşık maliyet hesaplayamıyor. Piyasa koşulları gün başına değil saat başına farklılık gösteriyor. İşte AKP’nin bu beceriksizliğinin bir temsili olarak büyük beton yığını Kocaeli Şehir Hastanesi 9 yıldır yanı başımızda duruyor. Kent halkı, bir iş nasıl yapılmaz, nasıl ele yüze bulaştırılır acı içinde izliyor” şeklinde konuştu.