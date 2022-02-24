TİM Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu

Merkezi Kocaeli’de yer alan TİM Arama Kurtarma Derneği, Türkiye’de ve yurtdışında doğal afetlerde arama kurtarma görevlerini gönüllülük esasına dayalı yürütmek üzere kuruldu. Dernek yönetimi, üyeleri ve gönüllüleri ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, düzenlenen resmî törenle Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

“GENÇLERİMİZİ EĞİTECEĞİZ”

Anıtkabir ziyareti sonrasında kamuoyunu bilgilendirmesi amacıyla düzenlenen toplantıda Dernek Başkanı Usanmaz, “TİM Arama ve Kurtarma Derneği’nin kuruluş amacının din, dil, cins, ırk ve sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afetlerden etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere ülke içinde ve yurt dışında yardım etmek, doğal ve çevresel felaketlere hazırlık seviyesini geliştirmek ve ülkemizin karşılaşması muhtemel her türlü afette hazırlıklı olmak üzere gençlerimizi eğitmek” ifadelerini kullandı.

“EĞİTİMLERİMİZ TAM, GÖREVE HAZIRIZ”

Eğitimlerinin tam olduğunu ve göreve hazır olduklarını belirten Usanmaz, “Kurulduğumuz günden bugüne kadar eğitim sürecine aralıksız devam etmekteyiz. Sadece afetlerde değil sosyal sorumluluk projelerinde ve kültürel etkinliklerde de faaliyet göstereceğiz. Bunların yanı sıra ekibimizdeki eğitmenlerimizle yaşadığımız ilçeye, ile, bölgemize ve tüm ülkemize profesyonel ekipler kazandırmış olacağız” dedi.