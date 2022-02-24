Rent A Car firmaları dertli

Yaklaşık 22 senedir araç kiralama işi yaptığını belirten Araç Kiralamacıları Konfederasyonu Kocaeli İl ve Teşkilatlar Başkanı aynı zamanda GK Rental Hizmetleri sahibi Güray Karalı, Kocaeli’de KABİS (Kiralık Araç Bildirim Sistemi)’ne kayıtlı 600’ün üzerinde firma olduğunu belirtti. Araç kiralama işlerinin pandemi süreciyle birlikte sekteye uğradığını belirten Karalı, “Koronavirüs sürecinin en başında getirilen kısıtlamalar, tüm sektörlerde olduğu gibi bizleri de en derinden etkiledi. Şuanda yükselen piyasa ile araç fiyatları ve bakım fiyatlarının aşırı artması ile yeniden sekteye uğradık. Bu durum bizleri çok etkiledi. Yakıt fiyatlarının da yükselmesi insanları araç kiralamaktan uzaklaştırdı” dedi.

KORSANLAR ÇOĞALDI

Karalı, “İşini düzgün yapmayan korsan Rent A Car firmaları da türedi. Genelde ofis olmadan internet üzerinden ilanlarla araç kiralama işleri yapanlar var. Bunlar da sektörü etkiledi. Kaparo yatıyor insanlar ama aracı almaya gittiklerinde ne araç bulabiliyorlar ne de kaparo yatırdıkları kişiye ulaşabiliyorlar. Bazı bilindik firmaların isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlar da var. Yaz sezonlarında hareketlilik oluyor. Genelde hafta sonu 3 günlük 2 günlük talep ediliyor. Yurtdışından gelen vatandaşlar araç kiralıyor. Kışın işler yarı yarıya düşüyor. Pandemiden bu yana araç eksilten hatta dükkan kapatanlar oldu” dedi.

EN UCUZ ARAÇ KİRASI GÜNLÜK 300 LİRA CİVARINDA

Güncel araç kiralama fiyatları hakkında bilgi veren Karalı, “Araç kiralama fiyatları marka modele göre değişiklik gösteriyor. Piyasada en düşük araç günlük kirası 300 TL’den başlıyor. En düşük segmentteki araç. Daha sonra kademe kademe artıyor” dedi. Konfederasyon olarak en büyük sıkıntımız meslektaşların bizlere destek vermemesi oluyor. Birlik olamıyoruz. Oda çalışmalarımız var. Rent A Car odası kuruluyor. Oda kurulunca her şey daha güzel olacak. Kocaeli’de yaklaşık 130 üyemiz bulunuyor.

TRAFİK CEZALARI

Son olarak Karalı, “Firmaların trafik ceza sıkıntısı vardı. Kiraladığımız araçlar ceza yiyordu ve bizler bu cezaları müşteriden tahsil etmeye çalışıyorduk ve çok büyük sorunlar ortaya çıkıyordu. Bununla ilgili CİMER’e tüm Türkiye’den yazı yazdık. KABİS sistemini trafiğe açtırdık. Cezalar yaklaşık 1 yıldır araç kiralayan kişilere gidiyor. İleride daha güzel projeler yapacağız. Meslektaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda olacak. Tüm meslektaşlarımızı bize destek olmaya davet ediyoruz. AKKON kocaman bir çınar olarak sayarsak onun kökleri de yurt genelindeki meslektaşlarımızdır. Yurt genelinde 4 bin 253 üyemiz var” şeklinde konuştu.