Tüpraş, ‘İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'ne’ katıldı

İklim kriziyle mücadelede ve düşük karbon ekonomisine geçiş yolculuğunda, Koç Holding’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ilerlediklerini ve bu yöndeki çalışmaları uzun süre önce başlattıklarını dile getiren Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, “60 yılı aşkın köklü birikimimizden aldığımız güçle ‘Enerjimiz Geleceğe’ diyerek başlattığımız yolculuğumuzda, geleceğin enerjisini üretmek için dönüşüyor, sürdürülebilir bir dünya için değişiyoruz.

STRATEJİK DÖNÜŞÜM

2050’de karbon nötr olmayı taahhüt ettiğimiz ve odaklanacağımız yeni iş alanlarına yönelik açıkladığımız Stratejik Dönüşüm Planımız kapsamında, farklı enerji türlerini entegre bir iş modeliyle üretmeyi, gelecekte de Türkiye’nin en büyük enerji sanayii şirketi konumumuzu güçlendirmeyi ve Türkiye’nin temiz enerji dönüşümüne öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi. Tüpraş, ilk aşama olarak üretim faaliyetlerinden kaynaklı Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2017’ye göre 2030 yılında yüzde 27, devam eden yatırımlarla da 2035 yılında yüzde 35 oranında azaltmayı taahhüt ediyor. Şirket, 2050 itibarıyla faaliyetlerine karbon nötr olarak devam etmeyi öngörüyor.