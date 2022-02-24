Sürdürülebilirlik alanında somut hedef veren öncü bankalardan biri olan Akbank, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) Akademisi ile iş birliği yaparak “Sürdürülebilir Yönetim Kurulları Programı”nı başlattı. İlk etabı 25 Şubat’a kadar yapılacak program hakkında konuşan Akbank Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal: “Bu program ile müşterilerimize doğru bir kurumsal yönetimin nasıl sağlanacağı, stratejik düşünmeyi geliştirmek için neler yapılacağı konularında önemli katkılar vermeyi hedefliyoruz” dedi.
24 Şub 2022 - 17:11- Ekonomi Güncelleme: 24 Şub 2022 - 17:12
Akbank sürdürülebilirlik için müşterileri ile buluşuyor
Akbank, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) Akademisi ile iş birliği yaparak Sürdürülebilir Yönetim Kurulları Programı’nı başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.