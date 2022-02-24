24 Şub 2022 - 17:11- Ekonomi G: 24 Şub 2022 - 17:12

Akbank sürdürülebilirlik için müşterileri ile buluşuyor

Akbank, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) Akademisi ile iş birliği yaparak Sürdürülebilir Yönetim Kurulları Programı’nı başlattı.
Akbank sürdürülebilirlik için müşterileri ile buluşuyor mask

Sürdürülebilirlik alanında somut hedef veren öncü bankalardan biri olan Akbank, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) Akademisi ile iş birliği yaparak “Sürdürülebilir Yönetim Kurulları Programı”nı başlattı. İlk etabı 25 Şubat’a kadar yapılacak program hakkında konuşan Akbank Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tugal: “Bu program ile müşterilerimize doğru bir kurumsal yönetimin nasıl sağlanacağı, stratejik düşünmeyi geliştirmek için neler yapılacağı konularında önemli katkılar vermeyi hedefliyoruz” dedi.

24 Şub 2022 - 17:11 - Ekonomi

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