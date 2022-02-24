2021 yılında ihracatta 75 milyon dolarlık ciroya ulaştıklarını belirten Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “Pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan markasıyız. 2022’de ihracatta hedefimiz 125 milyon dolar. Üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımımız ile Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandırırken, ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırım ile ihracattaki iddiamızı daha da büyüteceğiz. Temelini bu yılın ikinci çeyreğinde atacağımız tesisimiz, iki yıl sonra devreye alınacak” diye konuştu.
24 Şub 2022 - 17:11- Ekonomi Güncelleme: 24 Şub 2022 - 17:13
Lezita, Gulfood 2022’de
Lezita, gıda devlerini bu yıl 27’nci kez bir araya getiren Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’na, yenilikçi bakış açısının en iyi örneklerinden olan İçli Tavuk (Stuffed Chicken) ürünleri ile katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.