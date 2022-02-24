Lezita, Gulfood 2022’de

2021 yılında ihracatta 75 milyon dolarlık ciroya ulaştıklarını belirten Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, “Pratik piliç ürünleri kategorisinde Türkiye’nin en çok ihracat yapan markasıyız. 2022’de ihracatta hedefimiz 125 milyon dolar. Üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımımız ile Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandırırken, ülke ekonomisine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yatırım ile ihracattaki iddiamızı daha da büyüteceğiz. Temelini bu yılın ikinci çeyreğinde atacağımız tesisimiz, iki yıl sonra devreye alınacak” diye konuştu.