24 Şub 2022 - 17:14- Siyaset G: 24 Şub 2022 - 17:15

İYİ Gençlik bir arada

İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları önümüzdeki günlerde yapacakları programları planlamak üzere toplandı
İYİ Gençlik bir arada mask

İYİ Parti İzmit İlçe Gençlik Kolları, İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, İlçe Gençlik Kolları Batuhan Özdemir ve İl Gençlik Kolları Sekreteri Salih Acar gençlerle ile bir araya gelerek yapılacak programlar hakkında istişarelerde bulundu. Yönetimde değişiklik yapan İYİ Parti İzmit Gençlik daha aktif çalışmalar yapmak üzere harekete geçti. Serkan ÜLDEŞ

24 Şub 2022 - 17:14 - Siyaset

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