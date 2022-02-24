Bulut: Kocaeli iş dünyası vergi bilincinde ÖRNEK

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin, Grup Müdürleri İskender Bahçebaşı, Mehmet Zengin, Ümit Kökdemir, Akın Rıfat Aydoğdu, 33. Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti. Ziyarette KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Ömer Efe ve Abdurrahman Çuhadar da hazır bulundu.

MÜKELLEF ÖNEMLİ

Vergi Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi sunan Vergi Dairesi Başkanı Eşgin, büyük küçük ayırt etmeksizin her bir mükellefin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Bu anlayışla siz ve üyelerinize en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz” dedi.

TOPLUMDA VERGİ BİLİNCİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Bulut, Başkan Eşgin ve grup müdürleri nezdinde tüm çalışanların 33. Vergi Haftası’nı kutlayarak, toplumda vergi bilincinin gelişmesine yönelik tüm çalışmalara destek verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini ifade etti. Kocaeli iş dünyasının vergi bilincinde tüm ülkeye örnek olduğunu ifade eden Başkan Bulut, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan İl Bazında Vergi Gelirleri istatistiklerine göre Kocaeli yüzde 90,29’luk vergi tahsilatı oranı ile birinci sırada yer almaktadır. Vergi tahakkukunda ise 4. Sırada yer almaktayız. Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile kamuya en fazla kazanç sağlayan il konumundadır” dedi.