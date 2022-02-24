Bulut: Kocaeli iş dünyası vergi bilincinde ÖRNEK

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Dr. Osman Eşgin, Grup Müdürleri İskender Bahçebaşı, Mehmet Zengin, Ümit Kökdemir, Akın Rıfat Aydoğdu, 33. Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti. Ziyarette KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Yusuf Ziya Uludüz, Ömer Efe ve Abdurrahman Çuhadar da hazır bulundu.
MÜKELLEF ÖNEMLİ
Vergi Haftası münasebetiyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi sunan Vergi Dairesi Başkanı Eşgin, büyük küçük ayırt etmeksizin her bir mükellefin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, “Bu anlayışla siz ve üyelerinize en iyi hizmeti sunmak için çaba gösteriyoruz” dedi.
TOPLUMDA VERGİ BİLİNCİ
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Bulut, Başkan Eşgin ve grup müdürleri nezdinde tüm çalışanların 33. Vergi Haftası’nı kutlayarak, toplumda vergi bilincinin gelişmesine yönelik tüm çalışmalara destek verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini ifade etti. Kocaeli iş dünyasının vergi bilincinde tüm ülkeye örnek olduğunu ifade eden Başkan Bulut, “Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan İl Bazında Vergi Gelirleri istatistiklerine göre Kocaeli yüzde 90,29’luk vergi tahsilatı oranı ile birinci sırada yer almaktadır. Vergi tahakkukunda ise 4. Sırada yer almaktayız. Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile kamuya en fazla kazanç sağlayan il konumundadır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.