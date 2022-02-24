Arslan cinayetinde ifadeler ortaya çıkıyor: “Silahı 3 bin TL’ye aldık”

Kocaeli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan (60), İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta bulunan ofisinde Ramazan Özkan (21) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Ramazan Özkan, polise giderek teslim olmuştu. Soruşturma kapsamında sorgulanan Ramazan Özkan’ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, bağlantılı olduğu belirlenen Burhan Polat, K.Y., Avukat E.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadını gözaltına adlı.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay günü Ramazan Özkan'ın ofise gelerek, "Elimde bir haber var, Güngör Arslan ile görüşmek istiyorum" dediği, Arslan ile görüştüğü sırada tabancasını ateşlediği belirlendi. Ramazan Özkan'ın olay günü yakınlarına 2-3 aylığına tatile gideceğini söylediği öğrenildi. Daha önce işlediği bazı suçlardan kaydı bulunan Ramazan Özkan, Güngör Arslan'’ı bacağından vurmak istediğini, ancak kaçmak isterken kurşunların vücuduna isabet etmiş olabileceğini söylediği öğrenildi. Ramazan Özkan ve olayla bağlantıları olduğu belirlenerek gözaltına alınan 4 kişi sorgularının tamamlanması üzerine dün akşam saatlerinde Kocaeli Adliyeye sevk edildi.

“GÜNGÖR ARSLAN VE İŞYERİNE ZARAR VERELİM DEDİ”

Olaya karıştığı belirlenen H.E.Ç adlı şahsın verdiği ifade ortaya çıktı. Çeşitli suçlardan suç kaydı olduğunu belirten H.E.Ç. “Güngör Arslan’ı tanımıyorum, sadece gazeteci olduğunu biliyorum. Kendisiyle tanışmışlığımız, husumetimiz yoktur. Burhan Polat’ı bir arkadaşım vasıtasıyla tanırım. Bana ait aracı birisine satmamız konusunda aracı olması nedeniyle ticari ilişkimiz oldu. Kendisiyle samimiyizdir. İşyerini ise bir başkasına sattı. Ramazan Özkan isimli şahsı ikamet ettiğimiz mahalleden5-6 yıldır tanırım. Arada birlikte gezeriz, oturup konuşuruz. Burhan Polat, ben ve bir arkadaşım ile birlikte sohbet ederken Burhan Polat bana ve arkadaşıma Güngör Arslan ile ilgili olarak T.isimli eski kız arkadaşına sarkıntılık yaptığı ile alakalı olarak köpeği kaybolduğunda kız arkadaşının Güngör Arslan’ın gazetesine gittiğinde Arslan’ın T.’ye sarkıntılık yaptığını, evine çiçek gönderdiğini, bunları kız arkadaşından öğrendiğini, bunun zoruna gittiğini bu sebeple Güngör Arslan ve işyerine bir zarar verelim dedi” ifadelerinde bulundu.

“RAMAZAN KABUL ETTİ”

Arslan’ın işyerinin yakılmadığını belirten H.E.Ç. “Burhan, ‘ben Güngör Arslan’ın işyerini yakarsam en azından içim ferahlar, rahatlarım’ gibisinden sözler söyledi. Burhan Polat’ı Ramazan Özkan ile görüşürken gördüm ancak ne konuştuklarını bilmiyorum. Güngör Arslan’ın işyeri yakılmadı. Burhan Polat bir iki gün önce ben Burhan, Ramazan oturup konuştuğumuz sırada, Ramazan’a benim yanımda ‘Güngör Arslan’a bir şekilde mesaj verelim, bu evli olan kadınlardan veya sevgili olan kadınlardan uzak dursun diye yüz yüze bir mesaj göndersek iyi olur’ dedi. Ramazan’a sen Arslan’ın yanına yani işyerine git yanında otur kendisinin yüzüne ‘namussuzluk yapma, sevgilisi olan, evli olan kadınlardan uzak dur’ diye söyle ve çık gel’ dedi. Ramazan da bunu kabul etti” dedi.

“SİLAH AYARLAMASINI İSTEDİM”

Silah ayarlama sürecini anlatan H.E.Ç.Ramazan o gün işyerine bu mesajı vermek için gitmedi. 19 Şubat’ta olaydan bir saat kadar önce arkadaşım, ben, Ramazan Derince’de araçla gezmeye başladığımız sırada Ramazan bana eylemi nasıl yapacağız, nasıl mesaj vereceğiz gibi sorular sordu. Burhan Polat’ın kendisine Arslan’ın ruhsatlı silahı olduğunu söylediğini, ‘ne olur ne olmaz tedbir amaçlı üzerin boş girmesen iyi olur bana, bir silah bulalım’ dedi. Arkadaşım ise bu sırada biriyle telefonda görüşüyordu. Ben de bunun üzerine tanıdığım, birisini telefonla arayarak silah ayarlamasını istedim. 3 bin TL’ye silah var dedi, ben de silahı bana ver parasını sonra veririm diyerek gittik. Silahı ayarlayan kişi silahı Ramazan Özkan’a verdi. İçerisinde 10 adet mermi var dedi” şeklinde konuştu.

“ABİ BEN BİR ŞEY YAPTIM DEDİ”

Arslan’ın vurulmasının ardından yaşananları da anlatan H.E.Ç, “Evlerden uzak bir alana gittiğimizde Ramazan camı açıp iki el havaya sıktı ve 8 adet mermi kaldı. Üçümüz İzmit çarşıya geldik. Perşembe pazarından çarşıya giriş yaptık. Ramazan, ‘devlet hastanesinin orada bırakın’ dedi. Biz de orada bıraktık. Arslan’ın gazetesinin bulunduğu yerin iki-üç sokak üzerinde bizi bıraktırdı. Daha sonra Ramazan yanımdaki arkadaşımı görüntülü arayarak ‘abi ben bir şey yaptım’ dedi ve arkadaşım ise ‘kapat beni niye arıyorsun, git teslim ol dedi ve telefonu yüzüne kapattı. Ne olduğunu sorduğunda Arslan’ı vurduğunu bana söyledi. Burhan ile buluştuğumuzda olanı söylediğimizde Burhan Polat, haberinin olmadığını söyledi ve şaşırıp şok oldu” dedi.