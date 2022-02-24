24 Şub 2022 - 20:51- Asayiş G: 24 Şub 2022 - 22:07

Güngör Arslan cinayetinde tutuklu sayısı 7 oldu!

Gazeteci Güngör Arslan’ın öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan kişi sayısı 7 oldu. Emniyette işlemleri süren şahısların olduğu da belirtildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Güngör Arslan cinayetinde tutuklu sayısı 7 oldu! mask
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Kocaeli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan (60), İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta bulunan ofisinde 19 Şubat Cumartesi günü Ramazan Özkan (21) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Ramazan Özkan, polise giderek teslim oldu.

2 KİŞİ ÖNCEKİ GÜN TUTUKLANDI

Ramazan Özkan’ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri bağlantılı olduğu belirtilen Burhan Polat, K.Y. Avukat E.K. Ö.T., H.E.Ç.’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Ramazan Özkan ve olayın azmettiricisi olduğu Burhan Polat, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI YEDİ OLDU

Emniyette işlemleri tamamlanan, H.E.Ç.,C.Y. ve Ö.T.’nin de aralarında bulunduğu 5 şahıs da bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 7 olurken, emniyette ifadesi alınan şahısların da olduğu bildirildi. Şahısların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Nuri AKÇAHARMAN- Özgün ERBULAN

24 Şub 2022 - 20:51 Kocaeli- Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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