Güngör Arslan cinayetinde tutuklu sayısı 7 oldu!

Kocaeli’de uzun yıllardır gazetecilik yapan ve internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan (60), İzmit Cedit Mahallesi Muzaffer Fidan Sokak’ta bulunan ofisinde 19 Şubat Cumartesi günü Ramazan Özkan (21) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından Ramazan Özkan, polise giderek teslim oldu.
2 KİŞİ ÖNCEKİ GÜN TUTUKLANDI
Ramazan Özkan’ın ifadesinden yola çıkan polis ekipleri bağlantılı olduğu belirtilen Burhan Polat, K.Y. Avukat E.K. Ö.T., H.E.Ç.’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Ramazan Özkan ve olayın azmettiricisi olduğu Burhan Polat, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından geçtiğimiz gün sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TOPLAM TUTUKLU SAYISI YEDİ OLDU
Emniyette işlemleri tamamlanan, H.E.Ç.,C.Y. ve Ö.T.’nin de aralarında bulunduğu 5 şahıs da bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam tutuklu sayısı 7 olurken, emniyette ifadesi alınan şahısların da olduğu bildirildi. Şahısların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Nuri AKÇAHARMAN- Özgün ERBULAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.