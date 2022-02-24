Bakan Koca son durumu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 24 Şubat verilerine göre, 455 bin 201 test yapıldı. Son 24 saatte, 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi. Bugün 94 bin 413 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir” dedi.