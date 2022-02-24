Alınan bilgiye göre İzmit Plajyolu Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir evde bakıcı olarak çalıştığı öğrenilen 50 yaşındaki Locayeva Enejon, çalıştığı evde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Enejon'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Enejon'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yabancı uyruklu bakıcının neden yaşamını yitirdiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu
İzmit Plajyolu Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir evde bakıcılık yapan yabancı uyruklu kadın, çalıştığı evde ölü olarak bulundu.
24 Şub 2022 - 23:39 Kocaeli- Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.