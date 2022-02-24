Yabancı uyruklu kadın çalıştığı evde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre İzmit Plajyolu Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir evde bakıcı olarak çalıştığı öğrenilen 50 yaşındaki Locayeva Enejon, çalıştığı evde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Enejon'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Enejon'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yabancı uyruklu bakıcının neden yaşamını yitirdiği henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.