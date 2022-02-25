Büyükşehir’den Miraç Kandili Özel Programı

Miraç, Yüce Peygamberimiz (S.A.V)'in Cenab-ı Allah’ın yüksek huzuruna kabulüdür. Onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız terakki yolculuğu olan gece için Büyükşehir Belediyesi, anma programı düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hz. Muhammed’in (S.A.V) Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandilini özel bir program ile anacak. Tüm vatandaşların davet edildiği Miraç Kandili Özel Programı, Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek, 27 Şubat Pazar akşamı saat 19.30’da başlayacak.

MİRAÇ GECESİNE ÖZEL ANLAMLI PROGRAM

Sanatçı Harun Beyaz’ın moderatörlüğünü yapacağı Miraç Kandili Özel Programı dolu dolu hazırlandı. Programda Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Hafız Muhammed Cemal, Kur’an-ı Kerim Tilaveti okuyacak. İlahiyatçı-eğitimci Osman Eğin ise, eşsiz sohbeti ile Miracın hikmetlerini anlatarak katılımcıları o manevi duygu ile buluşturacak.

GÖNÜLLER MANEVİ HUZUR İLE DOLACAK

Miraç Gecesinin feyzinden istifade edileceği gecede sanatçılar Mustafa Cihat ve Harun Beyaz da gönüllere dokunan birbirinden güzel ilahi ve ezgiler seslendirecek. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) Allah’ın huzuruna yükselerek buluştuğu Miraç gecesi hazırlanan programla gönüllerin de manevi duygu ve huzur ile buluştuğu gece olacak.