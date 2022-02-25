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25 Şub 2022 - 09:45- Gündem G: 25 Şub 2022 - 09:47

İyi Parti Kocaeli İl Yönetimi Özel Atakent Cihan Hastanesi'ni ziyaret etti

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Özel Atakent Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
İyi Parti Kocaeli İl Yönetimi Özel Atakent Cihan Hastanesi'ni ziyaret etti mask

Atakent Sağlık Grubu tarafından satın alındıktan sonra Atakent Cihan Hastanesi ismi ile sağlık hizmeti sunmaya devam eden hastaneye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü hastaneyi son olarak İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve İl Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret etti.

Ziyarette, Atakent Sağlık Grubu tarafından gerçekleştirilen sağlık yatırımları ve gelecek planları hakkında bilgi alan İYİ Parti Yöneticileri, hastanede gerçekleştirilen değişiminin fark edildiğini belirtti. Atakent Cihan Hastanesi’nin Kocaeli’de sunulan sağlık hizmeti değerini olumlu yönde etkileyeceğini bildiren yöneticiler Kemalettin Akkurt’a teşekkürlerini iletti.

25 Şub 2022 - 09:45 - Gündem

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