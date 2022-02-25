İzmit Belediyesi, 1 Mart Vapur Faciasında hayatını kaybedenleri anacak

İzmit Belediyesi, 1 Mart 1958’de İzmit Körfezi’nde çoğu öğrenci olan 600 yolcusuyla İzmit iskelesinden hareket ettikten sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybedenleri anacak. Üsküdar Vapuru Faciasında hayatını kaybedenler için 1 Mart Salı günü saat 12.00’de İzmit Vapur İskelesinden denize çelenk bırakılacak.
KÖRFEZ AÇIKLARINA ÇELENK BIRAKILACAK
İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi, İzmit Lisesi Mezunlar Derneği (İZLİDER) ve İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) ortaklığında düzenlenecek olan program saygı duruşu ve protokol konuşmaları ile başlayacak. İzmit Kent Konseyi, İzmit Yelken Kulübü ve Sümerspor Kürek Kulübü tekneler ile açılarak körfez açıklarına çelenk bırakacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.