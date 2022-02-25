İzmit Belediyesi, 1 Mart Vapur Faciasında hayatını kaybedenleri anacak

İzmit Belediyesi, 1 Mart 1958’de İzmit Körfezi’nde çoğu öğrenci olan 600 yolcusuyla İzmit iskelesinden hareket ettikten sonra aniden çıkan fırtınaya yakalanarak batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybedenleri anacak. Üsküdar Vapuru Faciasında hayatını kaybedenler için 1 Mart Salı günü saat 12.00’de İzmit Vapur İskelesinden denize çelenk bırakılacak.

KÖRFEZ AÇIKLARINA ÇELENK BIRAKILACAK

İzmit Belediyesi, İzmit Kent Konseyi, İzmit Lisesi Mezunlar Derneği (İZLİDER) ve İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) ortaklığında düzenlenecek olan program saygı duruşu ve protokol konuşmaları ile başlayacak. İzmit Kent Konseyi, İzmit Yelken Kulübü ve Sümerspor Kürek Kulübü tekneler ile açılarak körfez açıklarına çelenk bırakacak.