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25 Şub 2022 - 10:26- Spor G: 25 Şub 2022 - 10:27

Amatörlerde transfer harekatı!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Amatörlerde transfer harekatı! mask

Amatör liglerde heyecan devam ediyor. Kimi takımlar şampiyonluğunu ilan ederken, kimileri küme düştü, kimileri ise Play-Off oynamayı garantiledi. Hafta sonu ise tüm sorular yanıt bulacak ve normal sezonun ardından Süper ile 1. Amatör Lig’de Play-Off heyecanına geçilecek. Play-Off oynayacak takımlar ile 2. Küme sezonu öncesi hazırlıklarını yapan takımlar, ligleri sona ermiş ve iddiası kalmamış kulüplerden futbolcu transfer etmeye başladı.  Transferlerini bir bir yapan takımlar gücüne güç katıyor ve rakiplerine bir bakıma gözdağı veriyor.

 

KESİNLEŞEN BAZI TRANSFERLER

Göktan Arpacı - Şirinspor - (Başaranspor)

Safa Armutçu - Şirinspor - (Kocaeli Güneş)

Gökhan Karaboğa – Sırrıpaşa FK - (Kocaeli Güneş)

Murat Akçay - Sırrıpaşa FK - (Kocaeli Güneş)

Mehmet Bozdağ – Şirinspor – ( Kartepe Belediye)

Arda Kaval – Gölcük Çiftlikspor - (Başaranspor)

Coşkun Gökdemir - Eşmespor - (Arslanbey Organize)

Eyüp Kılıç – Eşmespor - (Arslanbey Organize)

Kadir Kalaycı - Eşmespor - (Arslanbey Organize)

Oğuz Hoş - Eşmespor - (Arslanbey Organize)

Erdi Özer - Eşmespor - (Arslanbey Organize)

Deniz Karaman - Eşmespor - (Arslanbey Organize)

Berkcan Bayar - Eşmespor - (Arslanbey Organize)

Furkan şişman - Eşmespor - (Arslanbey Organize)

Not: Parantez içindeki kulüpler, futbolcunun son kulübü anlamına geliyor. Önümüzdeki hafta transfer hareketliliği daha da artacak.

25 Şub 2022 - 10:26 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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