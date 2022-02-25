Artık onlar antrenör!

14-23 Şubat tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirilen ve Orhan Ağalday ile Veysi Ağalday’ın adlarının verildiği C Antrenör Eğitim Programı’na ilimizden de 3 antrenör katıldı. İlimizin eski hakemlerinden, gözlemcilik de yapan Tugay Kavurt, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nde görev alan Emre Şimşek ve Malta Spor Kulübü’nde Murat Cansirek, Mardin’deki 30 kişilik kursiyer grubu arasında yer aldı. Kursu başarı ile tamamlayan ilimiz antrenörleri C Belgesi almaya hak kazandı.

30 KİŞİLİK BİR AİLE OLDUK

Antrenörlerden Tugay Kavurt “Mardin gibi ülkemizin gözbebeği ilinde 12 gün misafir olduk. Buradaki samimiyet ve şehrin mükemmelliği kelimelerle bile tarif edilemez. 30 kişilik bir aile olduk ve kursta her hangi bir sorun yaşamadık. Mardin’de futbol camiasının çok yakından tanıdığı isimlerinden Mardin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Mardin Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Doğan Ağalday hocamız ve bizlere eğitim veren tüm hocalarımıza ilgi ile desteklerinden ötürü teşekkürü borç biliyorum” dedi.