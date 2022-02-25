Artık onlar antrenör!

14-23 Şubat tarihleri arasında Mardin’de gerçekleştirilen ve Orhan Ağalday ile Veysi Ağalday’ın adlarının verildiği C Antrenör Eğitim Programı’na ilimizden de 3 antrenör katıldı. İlimizin eski hakemlerinden, gözlemcilik de yapan Tugay Kavurt, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nde görev alan Emre Şimşek ve Malta Spor Kulübü’nde Murat Cansirek, Mardin’deki 30 kişilik kursiyer grubu arasında yer aldı. Kursu başarı ile tamamlayan ilimiz antrenörleri C Belgesi almaya hak kazandı.
30 KİŞİLİK BİR AİLE OLDUK
Antrenörlerden Tugay Kavurt “Mardin gibi ülkemizin gözbebeği ilinde 12 gün misafir olduk. Buradaki samimiyet ve şehrin mükemmelliği kelimelerle bile tarif edilemez. 30 kişilik bir aile olduk ve kursta her hangi bir sorun yaşamadık. Mardin’de futbol camiasının çok yakından tanıdığı isimlerinden Mardin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Mardin Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Doğan Ağalday hocamız ve bizlere eğitim veren tüm hocalarımıza ilgi ile desteklerinden ötürü teşekkürü borç biliyorum” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.