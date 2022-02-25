Yenidoğan Caminin sundurması da yenilendi

İzmit Yenidoğan Cami, geçtiğimiz yılın kasım ayında çıkan yangında büyük hasar görmüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, caminin onarım ve tadilatını tamamladıktan sonra yeniden ibadete açılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla cami, eskisinden daha güzel ve maneviyatı yükselten bir görünüme kavuştu. Vatandaşların talebi üzerine Başkan Büyükakın’ın talimatıyla caminin girişinde yer alan ve eskiyen sundurma da yenilendi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, eski sundurmayı sökerek, aynı alanda yeni sundurmanın yapımını tamamladı. İçi ve dışı büyük titizlikle yenilenen İzmit Yenidoğan Cami çok daha güzel bir görünüme sahip oldu.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, 13 Kasım 2021’de İzmit Yenidoğan Merkez Caminde çıkan yangına kısa sürede müdahale edilerek, büyümeden söndürülmüştü. Yangında caminin halıları, ahşap oymalı süslemeler ve kapılar kullanılamaz hale gelirken, duvarlarda hasarlar oluşmuştu. Başkan Büyükakın’ın, “Camiyi en kısa sürede onaracağız.” talimatının ardından harekete geçen ekipler, caminin onarım ve tadilatını tamamlamıştı.

SUNDURMA VE BANKLAR DEĞİŞTİ

İç tadilatının tamamlanmasının ardından cami cemaatiyle Cuma namazı çıkışı bir araya gelen Başkan Büyükakın, girişte yer alan ve zamanla eskiyen sundurmanın yenilenmesi talimatını da verdi. Bunun üzerine harekete geçen Park ve Bahçeler ekibi Yenidoğan Merkez Caminin eskiyen sundurmasını söktü. Yerine cemaatin yağmur, güneş gibi etmenlerden korunması için ekipler hızlı bir şekilde çalışarak yeni sundurmayı tamamladı. Cemaat, yenilenen sundurmanın yanı sıra Büyükşehir tarafından avluya getirilen banklarda oturma imkânı bulacak ve caminin manevi atmosferden faydalanacak.

‘’EN İNCE DETAYINA KADAR’’

Mahalle muhtarı Ergün Mencik talihsiz bir kaza sonucu yanan İzmit Yenidoğan Caminin onarım ve tadilat çalışmalarından sonra eskiyen sundurmaların da yenilenmesiyle ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Muhtar Mencik, “Yanan camimizin iç dekorasyonuyla ilgili Tahir Başkanımız talimat verdikten sonra en ince detayına kadar güzel bir şekilde camimiz yenilenmişti. Daha sonra Tahir Başkanımız mahallemizdeki camimize geldi. Biz de muhtarlık, dernek ve cemaat olarak dışarıdaki dekorasyon eksiklikleriyle ilgili ‘Ne yapabiliriz?’ diye sorduk. Başkanımız da ‘Elimizden gelen her şeyi yaparız’ dedi’’ ifadesini kullandı.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ

Muhtar Mencik sözlerine şöyle devam etti; “Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerini ve A Takımını bizlere yönlendirdi. Gördüğünüz gibi çok güzel, camimize daha da değer katan bir sundurma yapıldı. Banklarımız eskiydi. Onları da değiştirdi. Sağ olsun kırmayıp gölgelik de gönderdi. Hepsinin en güzelini yaptığı için muhtarlık, dernek ve cemaat olarak herkes adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız sağ olsun, var olsun.” İzmit Yenidoğan Cami Derneği Başkanı Gültekin Özışık da, yenilenen sundurmalar için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.