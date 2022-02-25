Pirelli Türkiye, markanın 150. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilk 150. yıl donanımlı tırını karşıladı

Türkiye’de 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve 1962 yılında Türkiye’de ilk yerli lastiğin üretimini gerçekleştiren Pirelli Türkiye’nin lojistik çalışanları, şirketin 150’nci yaşını kutlamak için Pirelli’nin İzmit’teki üretim tesislerinde buluştu.

Pirelli’nin geçmişten günümüze endüstri, kültür, gelenek, teknoloji ve tutkuyla dolu bir tarihi temsil eden dönüşümünün vurgulandığı buluşmada, markanın 150’nci yılı şerefine hazırlanan logo ile giydirilmiş ilk tırı görücüye çıktı. Pirelli Türkiye çalışanları markanın 150’nci yılı şerefine hazırlanan logo ile giydirilmiş tırın önünde Pirelli 150. yıl tişörtleri ile fotoğraf çektirdiler.

1872 yılında Milano’da doğan ve kısa sürede çok uluslu bir şirkete dönüşen Pirelli, bugün 12 ülkede aydınlık, güvenli ve sürdürülebilir fabrikalar inşa ederek varlık gösteriyor. Türkiye’de ‘Şampiyonların Fabrikası’ olarak bilinen İzmit Fabrikası da motor sporları alanında geliştirilen inovatif ürünlerle Pirelli’nin küresel başarısında önemli rol oynuyor.