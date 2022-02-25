Bakan Karaismailoğlu Vali Yavuz'u ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kandıra Kaynarca yolu açılış törenine katılmak üzere bugün kentimize geldi. İzmit Kandıra Kaynarca Yolu 4,8 kilometrelik alan ile Çubuklu Osmaniye arasındaki 2,2 kilometrelik yolun açılışına katılacak olan bakan Karaismailoğlu’nun ilk durağı Kocaeli Valiliği oldu. Valilikte Vali Seddar Yavuz’u ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Yavuz, Ulaştırma Bakanı Adil Karasimailoğlu’na hediye takdiminde bulundu. Akabinde Vali Seddar Yavuz’un makamına geçen Bakan, burada Kocaeli’de ki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu'na Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş eşlik etti.