Reklamı Kapat
25 Şub 2022 - 11:27- Gündem G: 25 Şub 2022 - 11:29

Akademi Liselerde ‘’Tam Gaz’’ heyecan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Lise öğrencilerine yönelik ‘Karting Turnuvası’ düzenleyecek
Akademi Liselerde ‘’Tam Gaz’’ heyecan mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 26 Şubat-13 Mart 2022 tarihleri arasında karting turnuvası düzenlenecek. Turnuvada Büyükşehir’in Akademi Lise üyesi 18-21 yaş arası mezun öğrencileri yarışacak. Erkek ve bayan kategorilerinde olmak üzere toplam 120 öğrenci şampiyon olma yolunda tüm hünerlerini sergileyecek.

ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ

Turnuva 25 Şubat tarihinde tüm katılımcıların dahil olacağı brifing toplantısıyla başlayacak. 26-27 Şubat 2022 tarihlerinde Outlet Center Karting Pistindeki 300 metrelik parkurda ön eleme ayağı çekişmeli yarışlara sahne olacak. Zamanlama turları sonrasında elemeleri geçerek erkek ve bayan kategorilerinde 60 sporcu 5 Mart 2022 Cumartesi günü yine Outlet Center Karting pistinde final elemelerine katılmaya hak kazanarak şampiyonluk hayallerini sürdürecek.

EŞSİZ BİR DENEYİM

Final elemelerinden en iyi zamanlama turlarını yapan 7’şer erkek ve bayan toplam 14 finalist, 13 Mart 2022 Pazar günü Körfez Yarış Pistindeki 970 metrelik parkurda önce 15 dakikalık antrenman seansı, takiben 20 dakikalık sıralama seansı ve sonrasında 15 tur üzerinden final yarışlarında eşsiz bir motor sporları deneyimi yaşayacak.

İLK 3’E GİREN SPORCULARA ÖDÜL

Final yarışında en iyi sıralamayı yapan ilk 3’er sporcu erkek ve bayan kategorilerinde ödül almaya hak kazanacak. Turnuvaya katılacak olan tüm sporculara gerekli ön bilgilendirmeler ve eğitimler federasyondan lisanslı eğitmenler tarafından verilecek.

 

25 Şub 2022 - 11:27 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.678.870 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yenidoğan Caminin sundurması da yenilendi mask
Yenidoğan Caminin sundurması da yenilendi
İyi Parti Kocaeli İl Yönetimi Özel Atakent Cihan Hastanesi'ni ziyaret etti mask
İyi Parti Kocaeli İl Yönetimi Özel Atakent Cihan Hastanesi'ni ziyaret etti
Bakan Koca son durumu açıkladı! mask
Bakan Koca son durumu açıkladı!
Bulut: Kocaeli iş dünyası vergi bilincinde ÖRNEK mask
Bulut: Kocaeli iş dünyası vergi bilincinde ÖRNEK
TİM Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu mask
TİM Arama ve Kurtarma Derneği kuruldu
2 çocuk annesi koronavirüse yenildi mask
2 çocuk annesi koronavirüse yenildi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL