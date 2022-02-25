Yarından itibaren 200 gram ekmek 3 TL, simit 4 TL!

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KESOB) artan maliyetler nedeniyle yapılan toplantı sonrası ekmeğin gramajının düşürülerek fiyatının aynı kalması, simidin ise gramajının arttırılarak zam yapılması kararı alınmıştı. Bilindiği gibi son zam 17 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştı.

“BUNA MECBUR KALDIK”

Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı zamlarla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada, “Cumartesi itibariyle fiyat geçişi olacak. Artan maliyetler, un, maya, doğalgaz, elektrik, işçilik ki en fazla işçilik etkiliyor bizi burada. 10 çuval işleyen bir fırında artı 40 bin lira ek maliyet geldiğinden bu zam kaçınılmazdı. Biz dayanabileceğimiz noktaya kadar dayandık. Ocak 1 itibariyle zamlar geldi; biz iki ay gibi en son noktaya kadar bekledik ve cumartesi itibariyle fiyat geçişini yapacağız. Fırıncıyı bir nebze rahatlatacak. Kar amaçlı değil fırınlarımız kapanmasın, sektördeki çalışanlarımız zor durumda kalmasın diye buna mecbur kaldık. Cumartesi günü 200 gram ekmek 3 TL, 100 gram simit 4 TL olacak" ifadelerinde bulunmuştu.

EKMEK 3, SİMİT 4 TL

Yarından itibaren geçerli olmak üzere 250 gram ekmek 200 grama düşürülerek 3 TL’ye satılacak. 90 gram olan ve 3 TL’ye satılan simit ise yarından itibaren 100 grama çıkarılarak 4 TL’ye satılacak. Yapılan gizli zam ile ilgili valiliğin dava açıp açmayacağı merak ediliyor.