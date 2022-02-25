İzmitliler, Anne Taksi hizmetinden memnun

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Anne Taksi, hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Ücretsiz olarak hizmet veren Anne Taksi, ekonomik durumu uygun olmayan ailelerde doğum yapan annelerin bebekleriyle birlikte hastaneden evlerine rahatça ve güvenle ulaşabilmesini sağlıyor. Ayrıca hastane randevusu olan 0-2 yaş arası çocuklar ve aileleri de hastane randevularına zamanında ulaştırılıyor.

VATANDAŞLAR MEMNUN

2020 Ekim ayı itibariyle hizmet vermeye başlayan Anne Taksi, bugüne kadar 76 sefer yaparak ebeveynlerin hastane ile evleri arasında ulaşımını sağladı. 38-42 haftalık gebe anneler, yeni doğum yapmış anneler ve 0-2 yaş aralığında bebeği olan annelerin yararlandığı Anne Taksi yoğun ilgi görürken vatandaşlar bu anlamlı hizmetten duyduğu memnuniyeti de dile getiriyor.

NASIL RANDEVU OLUŞTURABİLİRİM?

Anne Taksi hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar İzmit’te kadın doğum servisi olan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Alikahya Yerleşkesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ndeki kadın doğum servislerinin veya Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi ile İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçerek randevu oluşturabiliyor. İzmitliler ayrıca 08.30-17.30 saatleri arasında 0262 318 00 00 numaralı telefondan (dahili 4214) randevu oluşturulabiliyor.