Bakan’dan Şehir hastanesi tramvay hattı açıklaması! “Projeyi dış mihraklar engelledi”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kandıra Kaynarca yolu açılış törenine katılmak üzere bugün kentimize geldi. İzmit Kandıra yolunun 19 kilometrelik bölümün 7 kilometrelik bölümünün açılışı Bakan Karaismailoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek. Açılış öncesi Karaismailoğlu bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu’nun ilk durağı Kocaeli Valiliği oldu. Valilikte Vali Seddar Yavuz’u ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu daha sonra AKP İl Başkanlığına geçti. Burada kısa bir süre teşkilat üyeleri ile bir araya gelen Karaismailoğlu’nun ziyaretinde İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz ve İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Başkanları ve İl Yöneticileri hazır bulundu.

“ŞEHİR HASTANESİ PROJESİ”

Ziyarette Bakan Karaismailoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Şehir Hastanesi Tramvay hattına projesine değinen Bakan, projenin dış mihraklar tarafından engellendiğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı projesinin alan Eze İnşaat’ın yeterlilik belgesi olmadığı gerekçesi ile açılan davanın kazanılmasının ardından firma bölgede başlattığı çalışmalarını sonlandırmıştu. Eze İnşaat, Şehir Hastanesi ve Bekirpaşa bölgesinde yaptığı çalışmaları sonlandırarak bölgedeki iş makinelerini çekti.

“YATIRIMLARDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Önceki bakan ziyaretlerine oranla partililerin düşük ilgi gösterdiği ziyarette ilk konuşmayı İl Başkanı Ellibeş gerçekleştirdi. Ellibeş konuşmasında, Teşkilatlar olarak hükümetimizin yapmış olduğu başarılı çalışmaları milletimiz ile buluşturuyoruz. Ben bu vesile ile teşkilatımızı ziyaretinden ötürü teşekkür ediyorum. Bakanlığınız bünyesinde yapmış olduğunuz yatırımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmalar devam ediyor. Hedeflerimiz olan projeler var. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

“KAZALARDA YÜZDE 80 AZALMA OLDU”

Ellibeş’in ardından söz alan Bakan Karaismailoğlu teşkilatı selamladığı konuşmasında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin her yerinde büyük bir değişim var. Akla hayale sığmayan projeleriz var. Hepimizin aydınlık geleceğimize hızla koşarak gidiyoruz. 20 yıldır yapılan bu dönüşüm üzerine ne koyabiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz. Bunlar hep bir ekibin işidir. Ülkesini seven kadroların ürettiği bu projelere yıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Her yıl 20 milyar TL’lik bir tasarruf. Sadece yaptığımız yol yatırımları sayesinde kaza istatistiklerini anlamında taşıt hareketliliği artmasına rağmen kaza oranlarına yüzde 80 azalma oldu. 17 senede bir bolu tünelini bitiremeyen bir ülkeden Çanakkale köprüsü gibi bir projeyi 3 yılda bitiren bir ülke haline geldik. Bölgesinde lider bir ülke olmamızı Cumhurbaşkanımız ve sizin gibi ekipler sayesinde oldu. Sadece karayolu değil. Karada, denizde ve uzayda. Eskiden deselerdi Türkiye uzaya uydu gönderecek gülerlerdi” dedi.

“KOCAELİ’Yİ YOLLAR İLE DONATTIK”

Sözlerinde devam eden Bakan, “Kapanma döneminde pandemide 2 uydu gönderdik uzaya. 2021 yılı sonunda TÜRKSAT 5B’yi gönderdik. Yol kat etmeye devam ediyor. Bunlar aynı zamanda ticari anlamda hizmet eden uydulardır. Kendi uydusu ile uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri oluyor. Kocaeli’yi yollar ile donattık. Kuzey Marmara Otoyolu şehri tamamen rahatlatan 8 milyar dolarlık bir projedir. Bu projeyi 3 yılda bitiren bir hükümetten bahsediyoruz. Bolu dağını 17 senede bitirdiler. Bu yolun bu sürede bitirilmesi 400 milyon dolar zarara neden olmuştur. Dünyanın gıpta ile takip ettiği projelerden bir Çanakkele Köprüsü. 4 yılda 2 buçuk milyar Euro’luk bir proje. Devletin kasasından bir kuruş çıkmayan bir proje. 18 Mart’ta bu gururu paylaşacağız. Yap işlet devlet projeleri ile hızlıca ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Bu Projeler kısa vadede kendi getirilerini sağlıyorlar. Maliyetlerinin çok çok üzerinde faydalı oluyor” şeklinde konuştu.

“TRAMVAY HATTINA DIŞ MİHRAK YORUMU”

Sözlerine Kocaeli ile ilgili projelere değinerek devam eden Bakan Karaismailoğlu, “Kocaeli ülkemizin göz bebeklerinden biri burası ihmale gelmeyecek bir yer. Kocaeli’nin kıymetini bilen AK Parti hükümetleridir. İzmit Kandıra’yı birbirine güvenli bir şekilde bağlayan önemli bir projenin bir kısmının açılışını yapacağız. Şile Kandıra Ağva yolunda da çok önemli projelerimiz. Şehir hastanesi raylı sistemini uzatıyoruz. Şehir hastanesini toplu taşıma ihtiyacını karşılamış olacağız. Belki bu yıl içerisinde bu projemiz bitecekti ama maalesef engellemeler bitmiyor. Bazı dış mihraklar vatanımıza milletimize yaptığımız hizmetleri yasal yolları kullanmaya çalışarak engelleniyor. Bazı mahkeme iptalleri oldu. Bu mahkeme iptalleri nedeni ile proje kesintiye uğradı. Projemize devam ediyoruz. Burayı da 2023 başı içerisinde tamamlayarak hizmetinize sunacağız. Gebze Darıca Metro hattımız devam ediyor. Önemli aşamalar kaydettik. Önemli projelerimizden biri. Hızlı trenimiz çalışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde Gebze-Sabiha Gökçen- İstanbul Havalimanı hızlı tren projemizi yapacağız. Bölgemizde Derbent İstasyonu teknik aksaklıklar nedeni ile hizmet verememişti. İnşallah mart ayı içerisinde Derbent istasyonu açılacaktır” dedi.