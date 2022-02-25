Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, Mülkişehsuvar Köyü, Mezarlık Üstü Mevkinde yer alan 116 ada 450 parsel numaralı "Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy merkezinde, Kandıra Yoluna 400 metre, ilçe merkezine 20 km, Adapazarı merkeze 30 km, İzmit şehir merkezine 40 km mesafededir.
25 Şub 2022 - 12:48- Gündem Güncelleme: 25 Şub 2022 - 12:51
Kandıra'da 7728 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 7728 m² tarla icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.