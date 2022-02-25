Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Seyitaliler mahallesi. 124 Ada, 91 Parsel, Kestane Ormanı Mevkiinde kain "Tarım Arazisi Susuz Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy merkezine 1,5 km, Kandıra- İzmit Karayoluna 10 km, ilçe merkezine 14 km, İzmit şehir merkezine 40 km mesafededir
25 Şub 2022 - 12:50- Gündem Güncelleme: 25 Şub 2022 - 12:52
Kandıra'da 4039 m² tarla icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 4039 m² tarla icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.