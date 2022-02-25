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25 Şub 2022 - 12:50- Gündem G: 25 Şub 2022 - 12:52

Kandıra'da 4039 m² tarla icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kandıra'da 4039 m² tarla icradan satılık
Kandıra'da 4039 m² tarla icradan satılık mask

Kocaeli İl, Kandıra İlçe, Seyitaliler mahallesi. 124 Ada, 91 Parsel, Kestane Ormanı Mevkiinde kain "Tarım Arazisi Susuz Tarla" nitelikli taşınmazdır. Köy merkezine 1,5 km, Kandıra- İzmit Karayoluna 10 km, ilçe merkezine 14 km, İzmit şehir merkezine 40 km mesafededir

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25 Şub 2022 - 12:50 - Gündem

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