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25 Şub 2022 - 12:54- Gündem G: 25 Şub 2022 - 12:56

Gençler kale istedi, belediye başkanı isteği geri çevirmedi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğrencilerin isteği doğrultusunda okul bahçesine kale monte ettirdi.
Gençler kale istedi, belediye başkanı isteği geri çevirmedi mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz hafta Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan Körfez Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi’nde ‘Gençlik Buluşmaları’nda öğrencilerle bir araya gelmiş, onların talep ve önerilerini dinlemişti. Öğrenciler de kent için talepleri dışında okul bahçesinde bir de boş olan futbol sahası için kale talep etmişti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatı sonrası fen işleri müdürlüğü ekipleri, gençlerin istediği kale direğinin imalatını tamamladı ve montajını da gerçekleştirdi. Okul yöneticileri ve öğrenciler ise taleplerinin yerine gelmesi dolayısıyla Başkan Şener Söğüt’e ve Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.

25 Şub 2022 - 12:54 Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Kaya41 - okul yönetimi karar almalı ögrenci istedi diye işlem yapılmaz bir kaza olursa sorumlu kim olacak bazen iyi niyet yetmiyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 14:54
02

EROL DEMİRBEK TÜRK - DEVRİLMEYECEK GİBİ MONTE EDİN Kİ ALTINDA ÇOCUK KALMASIN BİR TANESİNİN ATINDA ÇOCUK KALMIŞTI

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 13:57
01

Vatandaş - Tabi canım.Sağolsun Başkan.Babasının parasıyla yapıyor ya...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 13:36
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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