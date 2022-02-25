Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, geçtiğimiz hafta Hacı Osman Mahallesi’nde bulunan Körfez Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi’nde ‘Gençlik Buluşmaları’nda öğrencilerle bir araya gelmiş, onların talep ve önerilerini dinlemişti. Öğrenciler de kent için talepleri dışında okul bahçesinde bir de boş olan futbol sahası için kale talep etmişti. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatı sonrası fen işleri müdürlüğü ekipleri, gençlerin istediği kale direğinin imalatını tamamladı ve montajını da gerçekleştirdi. Okul yöneticileri ve öğrenciler ise taleplerinin yerine gelmesi dolayısıyla Başkan Şener Söğüt’e ve Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.
25 Şub 2022 - 12:54- Gündem Güncelleme: 25 Şub 2022 - 12:56
Gençler kale istedi, belediye başkanı isteği geri çevirmedi
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, öğrencilerin isteği doğrultusunda okul bahçesine kale monte ettirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Kaya41 - okul yönetimi karar almalı ögrenci istedi diye işlem yapılmaz bir kaza olursa sorumlu kim olacak bazen iyi niyet yetmiyor
EROL DEMİRBEK TÜRK - DEVRİLMEYECEK GİBİ MONTE EDİN Kİ ALTINDA ÇOCUK KALMASIN BİR TANESİNİN ATINDA ÇOCUK KALMIŞTI
Vatandaş - Tabi canım.Sağolsun Başkan.Babasının parasıyla yapıyor ya...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.