Bakan Karaismailoğlu MHP’de! "2023’ü atlattıktan sonra engel kalmayacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için bugün Kocaeli’ye geldi. Kandıra Kaynarca yolu açılış törenine katılacak olan Karaismailoğlu açılış öncesi Kocaeli Valiliğini, AKP İl Binası ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. AKP ziyareti sonrası Bakan Karaismailoğlu Cumhur İttifakı Ortağı MHP Kocaeli İl Başkanlığını ziyarete etti. Ziyarette MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İl Başkanı Yunus Emre Kurt, AKP Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile BBP İl Başkanı Remzi Kaya, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

“BU ZİYARET ÇOK KIYMETLİ”

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Kurt, “İlimizdeki bu ittifakın ruhunu tüm vatandaşlarımıza hissettirmeye çalışıyoruz. Bu ziyareti çok kıymetli buluyorum” dedi. Bakan Karaismailoğlu, ise “2023 seçimlerini atlattıktan sonra önümüzde hiçbir engel kalmayacak” ifadelerine yer verdi.

“ÖNEMLİ İŞLERİN ARİFESİNDEYİZ”

MHP Teşkilatlarına seslenen Bakan Karaismailoğlu, “Kocaeli’de önemli bir projemizin önemli bir kesiminin açılışı için bulunuyoruz. Son 20 yıldır ulaştırma altyapı hamlesini yapıyoruz çok kıymetli işlerin arifesindeyiz. Bir yandan yapılan işlemlere devam ediyoruz, bir yandan da yeni projeler üretiyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak vatanımızın, milletimizin en iyi ulaştırma altyapısına sahip olması için canla başla çalışan çok kıymetli bir kadromuz var.

“KOCAELİ’YE GELMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sizler dava arkadaşlarımız, teşkilatımız olarak en büyük destekçimizsiniz. Biz arazide iş yaparken milletimizin gönlünü alarak Cumhur İttifakı olarak el birliği ile2023 ‘ü atlattıktan sonra Türkiye’nin önünde hiçbir engel kalmayacak. O yüzden bir ekip olarak canla başla çalışıp vatanımızın gönlüne girmeye çalışacağız. Sizler teşkilat olarak kılcal damarlara ulaşıp yaptığımız projeleri anlatıyorsunuz. Amacımız vatandaşımızın duasını almak. Bizler biriz ekibiz yapılan işlerde sizin de emeği var bunun bilinci içerisindeyiz. Kocaeli’ye gelmeye devam edeceğiz. Sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Görüşmeleri istişarelerimiz devam edecek. İstişarelerimiz çok önemli çünkü siz araziden geliyorsunuz. Vatandaşla iç içesiniz. Vatandaşımızın derdini sorununu bize anlatacaksınız. İnşallah Türkiye’yi dünyanı en iyi ekonomileri arasında koyacağız” dedi.