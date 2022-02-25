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25 Şub 2022 - 13:58- Siyaset G: 25 Şub 2022 - 14:01

CHP'de hem mahalle başkanları hem de il başkanları toplantısı basına kapalı!

CHP'de Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın katılacağı mahalle başkanları toplantısı ve CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in katılacağı il başkanları toplantısı basına kapatıldı. Gerekçe hakkında açıklama yapılmazken kararın il örgütü ya da genel merkez tarafından alınıp alınmadığı ise henüz bilinmiyor.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
CHP'de hem mahalle başkanları hem de il başkanları toplantısı basına kapalı! mask

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ( CHP) yarın çok önemli iki program gerçekleştirilecek. Yarın saat 13.00'te Kartepe'de bulunan DoubleTree by Hilton Otel'de CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı CHP Kocaeli’nin mahalle başkanları ile buluşturacak. Toplantıya yoğun katılım olması beklenirken Salıcı, mahalle başkanlarının sorun ve taleplerini dinleyecek. Ayrıca toplantıda yerel seçim çalışmaları kapsamında da görüşmeler yapılması bekleniyor.

İL BAŞKANLARIYLA KOCAELİ'DE BULUŞACAK

Aynı gün ve aynı yerde gerçekleştirilecek bir diğer toplantı da  CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in Marmara Bölgesi’nde bulunan il başkanları ile yapacağı toplantı olacak. Bugün akşam saatlerinde ilimize gelecek olan Başkan Killik, geceyi otelde geçirecek ve yarın bütün gününü il başkanlarına ayıracak. Toplantıda önemli konular konuşulacak.

İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI BASINA KAPALI

Her iki önemli toplantının basına kapalı olması dikkat çekti. Bu kararın il örgütü ya da genel merkez tarafından alınıp alınmadığı ise henüz bilinmiyor. 

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25 Şub 2022 - 13:58 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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