CHP'de hem mahalle başkanları hem de il başkanları toplantısı basına kapalı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ( CHP) yarın çok önemli iki program gerçekleştirilecek. Yarın saat 13.00'te Kartepe'de bulunan DoubleTree by Hilton Otel'de CHP Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı CHP Kocaeli’nin mahalle başkanları ile buluşturacak. Toplantıya yoğun katılım olması beklenirken Salıcı, mahalle başkanlarının sorun ve taleplerini dinleyecek. Ayrıca toplantıda yerel seçim çalışmaları kapsamında da görüşmeler yapılması bekleniyor.
İL BAŞKANLARIYLA KOCAELİ'DE BULUŞACAK
Aynı gün ve aynı yerde gerçekleştirilecek bir diğer toplantı da CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in Marmara Bölgesi’nde bulunan il başkanları ile yapacağı toplantı olacak. Bugün akşam saatlerinde ilimize gelecek olan Başkan Killik, geceyi otelde geçirecek ve yarın bütün gününü il başkanlarına ayıracak. Toplantıda önemli konular konuşulacak.
İKİ ÖNEMLİ TOPLANTI BASINA KAPALI
Her iki önemli toplantının basına kapalı olması dikkat çekti. Bu kararın il örgütü ya da genel merkez tarafından alınıp alınmadığı ise henüz bilinmiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.