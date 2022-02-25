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25 Şub 2022 - 14:18- Gündem G: 25 Şub 2022 - 14:22

Kocaeli'de 2 kişi koronavirüse yenildi
Kocaeli'de 2 kişi koronavirüse yenildi mask

Naciye Erkmen

İzmit Orhan Mahallesi Pektaş Sokak üzerinde ikamet eden, emekli devlet memuru merhum Mehmet Neriman Erkmen’ın eşi, 1 çocuk annesi Naciye Erkmen (88) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Erkmen'in cenazesi ikindi namazında Kent Camii'nden alınarak Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaman Yoldaş

Karamürsel ilçesinde ikamet eden işçi emeklisi, 2 çocuk babası Yaman Yoldaş (77) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Yoldaş'ın cenazesi Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

 

25 Şub 2022 - 14:18 - Gündem

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